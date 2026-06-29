Hivatalos döntés: váratlanul átalakították Magyarország legnagyobb autópálya-építő cégét, mostantól ő az új elnök – sokat köszönhetnek neki az autósok

A Duna Aszfalt Zrt igazgatósága 2026. június 26-i hatállyal új vezetési struktúráról döntött. A változás részeként az igazgatóság élére Kerékgyártó Attila került, aki elnöki tisztségében vezeti tovább a vállalatot, mivel az elnök-vezérigazgatói pozíció megszűnt – írta meg a Magyar Építők a Duna Aszfalt közleményére hivatkozva.

Kerékgyártó Attila, a Duna Aszfalt Zrt. új elnöke. / Fotó: Nagy Mihály/magyarepitok.hu

Magas színvonalú mérnöki gondolkodás jellemzi a Duna Aszfalt új elnökét

A társaság közlése alapján a módosítás a hosszú távú stratégiai célokhoz igazodik, és a működés stabilitását, valamint a további fejlődési pályát szolgálja. A vállalat hangsúlyozta, hogy az irányítási átalakítás a Duna Group működésében is a folyamatosságot erősíti.

A vállalat közleménye méltatja Kerékgyártó Attila szakmai hozzáállását, amelyet magas színvonalú mérnöki gondolkodás és felelős vezetői szemlélet jellemez. Munkamódszerében hangsúlyos szerepet kap az együttműködés, az innováció és a komplex feladatok közös megoldása.

Kerékgyártó Attila szakmai hitvallása szerint a tartós eredményeket felkészült szakemberek, bizalomra épülő szervezeti kultúra és folyamatos fejlődés iránti elkötelezettség biztosítja.

A Duna Group jövőbeni működésével kapcsolatban a közlemény arra utal, hogy a menedzsment és az igazgatóság közös célja a piaci pozíció további erősítése. A hangsúly a szakmai kiválóságon, az innovatív megoldásokon és a fenntartható fejlődésen marad, amelyek hosszú távon értéket teremtenek a partnerek és a munkavállalók számára.

A szakember több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik az építőmérnöki és vezetői területen. Pályafutása során jelentős szerepet vállalt hazai infrastrukturális beruházások előkészítésében és megvalósításában, köztük közúti projektekben és komplex kivitelezésekben.

Korábbi munkái között szerepel

a várpalotai elkerülő projekt irányítása

és a soproni M85-ös alagút építése is

Ez utóbbi kapcsán lapunk korábban megírta: 2024 júniusában készült el az M85-ös gyorsforgalmi út kétszer két sávos szakaszának alagútpárja. Lázár János akkori közlekedésügyi miniszter Facebook-bejegyzésében arról tájékoztatott: ez az első olyan magyarországi gyorsforgalmi úti alagút, amely tisztán állami beruházásban valósult meg.