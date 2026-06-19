Öltek az izraeli bombák, Vance tajtékzik, a világ aggódik – Libanonban robbanhat fel az USA-Irán megegyezés
Az izraeli hadsereg pénteken közölte, hogy az éjszaka folyamán több célpontot támadott Dél-Libanonban. A folytatódó összecsapások egyre inkább megterhelik az Egyesült Államok és Irán közötti békefolyamatot. Az Irán által támogatott Hezbollah szintén intenzív harcokról számolt be – adta hírül az Aljazeera online felületén.
Heves harcok Dél-Libanonban – Izrael a nulladik percben akaszthatta meg a békefolyamatot
A libanoni állami hírügynökség (NNA) szerint a légicsapásokban legalább 18 ember vesztette életét. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy a támadások folytatódnak. A jelentések szerint négy izraeli katona is meghalt az összecsapásokban, köztük egy zászlóaljparancsnok. A harcok kiéleződése miatt elhalasztották az Egyesült Államok és az iszlám teokrácia közötti, Svájcba tervezett technikai tárgyalásokat, amelyek célja az iráni háború végleges lezárása lett volna. Sajtóértesülések szerint Teherán az izraeli támadások folytatódása miatt nem küldte el tárgyalódelegációját.
Azonban Izrael álláspontja szerint a Hezbollah elleni fellépés érdekében továbbra is szükség van
- a dél-libanoni katonai műveletekre,
- beleértve a légicsapásokat
- és egyes területek ellenőrzését is,
ugyanis a síita szervezet továbbra is rendszeresen hajt végre támadásokat Izrael északi része ellen. Miután a Hezbollah négy izraeli katona haláláról számolt be, Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter a közösségi médiában azt írta: „Egész Libanonnak lángba kell borulnia.” A vele azonos álláspontot képviselő Bezalel Smotrich pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Izraelnek „meg kell nyitnia a pokol kapuit”.
Közben Jeruzsálemre egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás részeként állítsa le a hadműveleteket és vonja ki erőit Libanonból. Donald Trump korábban kijelentette, hogy Washington „teljes körű tűzszünetet vár minden fronton”, beleértve az Izrael és a Hezbollah közötti konfliktust is. Közösségi oldalán arra szólította fel a közel-keleti szereplőket, hogy tartsák fenn elkötelezettségüket a tárgyalási folyamat mellett.
„Netanjahunak azt kell mondania Trumpnak, elég volt”
Ám saját pártjából éppen azért kritizálják Benjamin Netanjahu miniszterelnököt, mert nem képvisel megfelelően határozott álláspontot Donald Trumppal szemben. A kormányzó Likud politikusa a Reutersnek azt mondta: „Netanjahunak azt kell mondania Trumpnak, elég volt.”
Moshe Saada szerint Izraelnek a lakosság védelme érdekében fenn kell tartania katonai jelenlétét Libanonban. Úgy véli, a kivonulás létfontosságú biztonsági kockázatot jelentene, ezért Libanon egész területén folyamatos és maximális erejű csapásokat sürgetett.
Az Al Jazeera tudósítása szerint a Hezbollah sem szünteti be a harci cselekményeket, és a terrorszervezet azt üzeni, hogy nem fogad el egyoldalú tűzszünetet.
Eközben az amerikai pénzügyminisztérium újabb szankciókat jelentett be több libanoni tisztségviselő, valamint az Alaa Hassan Hamieh üzleti hálózathoz tartozó személyek ellen, ugyanis Washington szerint az érintettek a Hezbollah érdekeivel összhangban tevékenykednek.
Ezzel párhuzamosan JD Vance amerikai alelnök azonban kemény választ küldött az izraeli kormány azon tagjainak is, akik bírálták Donald Trump iránnal kötött ideiglenes békemegállapodását. Vance ugyanis jelezte,
az izraeli politikusok az októberi választások előtt olyan kijelentéseket tesznek a kampányban, amelyek próbára teszik Trump türelmét.
Az Egyesült Államok elnöke az elmúlt hetekben láthatóan egyre frusztráltabb Netanjahuval szemben, a káromkodásoktól sem mentes telefonhívások egyikében Trump rámutatott, Izrael légicsapásai Libanon fővárosára majdnem meghiúsították az Iránnal kötött megállapodást.
Most hullik darabjaira Izrael nyugati szövetségesi rendszere?
Ezzel szemben sok izraeli, köztük Benjamin Netanjahu miniszterelnök kormányának több tagja is, úgy véli, hogy Donald Trump túl sok pénzügyi engedményt ad az Iszlám Köztársaságnak, és nem tesz semmit annak ballisztikus rakétaprogramjának korlátozásáért. Jeruzsálem elutasítja továbbá a szöveg azon részét is, amely végleges tűzszünetet hirdet Libanonban.
Az Európai Unió és Izrael kapcsolata, ha lehet, még hűvösebb fordulatot vett csütörtökön, ugyanis Gideon Sa'ar külügyminiszter megszakította a kapcsolatot uniós kollégájával, mert Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Izraelt a dél-afrikai apartheidhez hasonlította.
Ahogy arról lapunk korábban beszámolt: az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás politikai rémálmot jelent Izrael miniszterelnöke számára, ugyanis szétzúzta Netanjahu politikai pályafutásának három alappillérét, és egy új biztonsági dilemmába sodorta.
Netanjahu előtt most kifejezetten rossz lehetőségek állnak. Ezt Yair Lapid ellenzéki vezető hétfőn a Kneszetben úgy foglalta össze, hogy vagy vállalják a közvetlen és pusztító összecsapást legfontosabb szövetségesükkel, vagy pedig Izrael érdekeinek megalázkodó feladására kényszerülnek.