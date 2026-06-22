Libanon lehet az iráni háború lezárásának kulcsa: Washington nagyobb beleszólást biztosíthatott Teheránnak a rendezésben – ehhez Jeruzsálemnek is lesz egy-két szava
Washington és Teherán egyeztetéseinek egyik meghatározó elemévé vált a libanoni tűzszünet az iráni háború lezárása felé veztető diplomáciai úton. Az iszlám teokrácia egyértelművé tette, az Egyesült Államokkal folytatott párbeszéd csak akkor haladhat tovább, ha Libanonban teljes fegyvernyugvás lép életbe, mert szerintük a térség biztonsági folyamatai egymással szorosan összefüggnek. Friss hír, Irán bekerülhet abba az új mechanizmusba, ami a libanoni tűzszünetet felügyeli, míg Izrael nem kapna szerepet abban.
Komoly engedményeket kényszerített ki Irán – a libanoni rendezésben is nagyobb szerepet kaphat Teherán
Az Egyesült Államok és Irán közötti közvetett szembenállás egyik legfontosabb terepévé vált Libanon az elmúlt években. Az ország földrajzi helyzete, a belső politikai szereplők sokasága és a Hezbollah jelenléte miatt a helyi események gyorsan eszkalálódhatnak, ami eminens módon hatással lehet a tágabb térség biztonságára is.
Teherán úgy látja, hogy a libanoni konfliktus elhúzódása olyan láncreakciót indíthat el, amely veszélyezteti a törékeny közel-keleti status quot.
Éppen ezért az iráni álláspont szerint a 14 pontból álló egyetértési memorandum első pontja a regionális konfliktusok lezárásának szükségességét hangsúlyozza. A dokumentum értelmezése alapján a térség különböző válságait egységes biztonsági rezsim részeként kezelnék.
Libanon ebben a rendszerben különösen fontos helyet foglal el, hiszen az ország politikai és katonai szempontból is az iráni és amerikai érdekek ütközési pontjai közé tartozik.
A teljes tűzszünet követelése Teherán értelmezésében ennek az alapelvnek a gyakorlati megvalósítását szolgálja.
A félhivatalos Mehr hírügynökség az iráni tárgyalócsoport nyilatkozataira hivatkozva jelentette, Irán képviselőt küld az új mechanizmusba, hogy figyelemmel kísérje a libanoni tűzszünetet.
A cikk felidézi, a memorandum 13. cikke olyan feltételeket tartalmaz, mint például
- tűzszünet minden fronton, beleértve Libanont is,
- az amerikai embargó feloldása a Hormuzi-szoroson,
- a Hormuzi-szoros megnyitása a tengeri forgalom előtt,
- az Iránnal szembeni szankciók feloldása
- és befagyasztott eszközeinek felszabadítása.
Az iszlám teokrácia pedig ezen pontok maradéktalan betartásához köti, hogy folytassa a béketárgyalásokat. Majd, ha ezeket végrehajtják, akkor három külön munkacsoport kezdhet tárgyalásokat a nukleáris kérdésekről, a további szankciókról és az ellenőrzésekről. A híradás szerint Irán és Katar között már meg is született egy egyetértési megállapodás Irán befagyasztott vagyonának felszabadításáról.
Izrael nincs elragadtatva, egészen másképp képzelik el a libanoni békét
Ugyankkor Libanonnal kapcsolatban Jichak Herzog Izrael államelnöke a Haaretz híradása szerint jelezte, a konfliktust Izrael és Libanon közötti közvetlen tárgyalások útján kell megoldani, „nem iráni zsarolással”. Hozzátette: a Hezbollah leszerelésének minden megoldás részének kell lennie, megjegyezve, „Irán nem diktálhatja Libanon jövőjét”. Az Izrael és Libanon közötti tárgyalások kedden Washingtonban folytatódnak az Egyesült Államok égisze alatt – mutatott rá Herzog.
Az izraeli államelnök szavainak az adhat különös nyomatékot, hogy Israel Katz védelmi miniszter az X-en egyértelművé tette: „Izraelnek nincs szándékában kivonulni a Beaufort-öbölből, amely a libanoni biztonsági övezet szerves része, és elengedhetetlen a galileai közösségek védelméhez”.