Pokollá vált Putyin büszkesége, autók ezrei torlódtak fel a Krími-hídnál, menekülnek az oroszok

Egyre súlyosabb válság bontakozik ki a Krímben, ahol az ukrán drón- és rakétatámadások már az áramellátást, a vízszolgáltatást és az üzemanyag-ellátást is megbénítják. A turisták elmaradnak, a közlekedés akadozik, miközben elemzők szerint a félsziget elveszíti azt a stabilitást, amely hosszú éveken át Vlagyimir Putyin egyik legfontosabb politikai sikerének számított – tudósít a Bloomberg.

Egyre nagyobb kárt okoznak az ukrán drónok a krími infrastruktúrában. / Fotó: Anelo / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A forgalom a Krími hídon – amely stratégiai összeköttetést biztosít az Oroszország által annektált félsziget és az orosz szárazföld között – ezen a héten rekordot ért el, a híd két végén lévő ellenőrzőpontoknál autók ezrei torlódtak fel, utasaik számára akár öt órába is telhet az átkelés.

Queue at the Crimean Bridge — thousands of Russians are trying to leave the occupied peninsula. pic.twitter.com/cUtmmcaK1s — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Ukrán össztűz a krími infrastruktúrán

Oroszország számára egyre súlyosabb következményekkel jár az Ukrajna elleni háború a 2014-ben annektált Krím-félszigeten. Az ukrán drón- és rakétacsapások az elmúlt hónapokban jelentősen meggyengítették az orosz ellátási útvonalakat, miközben az energia-infrastruktúra ellen végrehajtott támadások áramszüneteket, vízellátási problémákat és üzemanyaghiányt okoznak. A kialakult helyzet már a turizmust és a helyi gazdaságot is érzékenyen érinti.

Az ukrán hadsereg az utóbbi időszakban egyre következetesebben támadja a Krímbe vezető logisztikai útvonalakat. A célpontok között

hidak,

kompátkelők,

vasúti összeköttetések,

üzemanyagraktárak

és katonai ellátóbázisok

szerepelnek. A támadások következtében az orosz utánpótlás egyre nagyobb mértékben szorul a Kercsi hídra, amely jelenleg gyakorlatilag az egyetlen megbízható összeköttetést jelenti Oroszország és a félsziget között.

Az ukrán vezetés deklarált célja a hadműveletekkel, hogy a Krímet teljesen elszigeteljék. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ennek kapcsán azt közölte, hogy a félszigeten naponta mélyül az üzemanyag-, logisztikai és közigazgatási válság. Az orosz megszálló hatóságok maguk is elismerik: egyre kevésbé képesek kezelni a kialakult problémákat – fűzte hozzá.

Fogyó benzin, lajtos kocsiból osztott víz, ellehetetlenülő közlekedés, virágzó feketepiac

A hét elején végrehajtott támadások az áramszolgáltatást is súlyosan érintették. Szevasztopolban, az orosz Fekete-tengeri Flotta bázisának számító kikötővárosban több vízszivattyú-állomás is leállt, ezért a hatóságok tartálykocsikkal szállítanak ivóvizet a lakosságnak.

A kétmillió lakosú Krímben az üzemanyagot már elsősorban az állami szolgáltatások számára tartják fenn.

A korlátozások miatt feketepiac alakult ki, ahol a benzin literenkénti ára csaknem a duplája az oroszországi átlagos kiskereskedelmi árnak. Sok autós hosszú órákat vár a kutaknál még a Kercsi híd előtt, hogy elegendő üzemanyaggal léphessen be a félszigetre.