Tragédia egy német kisvárosban – öten meghaltak, a rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre

Öt ember meghalt egy lövöldözésben a németországi Stade városában, Alsó-Szászország tartományban. A rendőrség tájékoztatása szerint az incidens háttere egyelőre ismeretlen – írta meg a 20min.ch svájci portál hétfőn koradélután.

Öt halálos áldozata van a Stade-i lövöldözésnek. / Fotó: JOTO

Egy átmeneti anyaotthon közelében történt a lövöldözés

A lövések Stade városközpontjában, a Dankersstraße környékén dördültek el, egy átmeneti anyaotthon közelében. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök és a mentők.

A hatóságok megerősítették, hogy öt ember életét vesztette. Az elkövetés pontos körülményeiről, valamint az áldozatok személyazonosságáról egyelőre nem közöltek részleteket. A nyomozók megkezdték a bizonyítékok gyűjtését és a tanúk kihallgatását, egyelőre nem tudni, hogy az áldozatok között gyermek vagy tinédzser volt-e.

A rendőrség egy feltételezett elkövetőt őrizetbe vett. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok vizsgálják a lövöldözés indítékát és az események pontos menetét.

A német Bild pedig arról számolt be, hogy számos lelkész érkezett a bűncselekmény helyszínére, amely egyébként a Stade-i rendőrőrs közelében található. A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy kövessék a helyszínen lévő rendőrök utasításait.

Egy férfi és egy nő autóval próbált meg elmenekülni a helyszínről

Egy szemtanú a Focus Online-nak elmondta, hogyan próbált állítólag egy nő és egy fiatalember autóval elmenekülni a helyszínről. Egy rendőr azt kiáltotta: „Álljatok meg, maradjatok egy helyben!” Amikor az autó továbbhajtott, több rendőr is tüzet nyitott. A szemtanú szerint legalább tíz-tizenöt lövés dördült el.

Carsten Brokelmann városi tanácsos a városvezetés nevében megköszönte a rendőröknek a szolgálatukat „ebben a kaotikus helyzetben” , egyúttal részvétét fejezte az áldozatok családjainak.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

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