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Rendkívüli

Brutális mélyrepülésbe kapcsolt a forint – olyan inflációs jóslat érkezett, hogy alig hisznek a szemüknek a befektetők

MNB
GDP
infláció

Óriásit zuhan az infláció: az MNB megfelezte a jóslatát márciushoz képest, miközben a növekedést is már szebbnek látja

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Jelentősen módosította prognózisát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss inflációs jelentésében. A legutóbbi márciusi előrejelzéshez képest sokkal optimistább jövőképet festve a jegybank, idénre 1,8 százalékos inflációt vár a korábbi 3,8 százalékos pénzromlási ütemmel szemben. A GDP-növekedés területén is jóval derülátóbb az MNB, mint három hónappal korábban.
VG
2026.06.23, 15:30
Frissítve: 2026.06.23, 15:39

A márciusi inflációs jelentéshez képest a jegybank érdemben módosította a pályát: míg korábban 2026-ra 3,8 százalékos, 2027-re 3,7 százalékos, 2028-ra pedig 3 százalékos inflációval számolt, addig a friss prognózis már idénre 1,8, jövőre 2,3, 2028-ra pedig 2 százalékos szintet jósol – derül ki a friss, júniusi inflácós jelentés sarokszámaiból. Azaz lényegében megfelezte az inflációs várakozását a jegybank néhány hónap leforgása alatt.

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Fotó: Ladóczki Balázs

Ezzel párhuzamosan a gazdasági növekedést illetően is optimisátbb lett az MNB 2026-ra a korábbi 1,7 százalékról 2 százalékra emelte előrejelzését, míg 2027-ben változatlanul 3,0 százalékos bővüléssel számolnak, majd 2028-ra pedig 2,9 százalékos növekedést prognosztizál a jegybank a korábbi 2 százalékkal szemben.

A jegybank a 2026. június 18-ig rendelkezésre álló információkat használta fel, Varga Mihály jegybankelnök a délután 15 órakor kezdődő sajtótájékoztatóján magyarázza el, hogy mi áll a korábbinál derűlátóbb kilátások mögött.

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