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légicsapás
iráni háború
Donald Trump
olajexport

Csak most szabadulhat el a pokol az üzemanyagoknál: Trump beváltotta a fenyegetését – kulcsfontosságú helyszínen támadott olajtankert Amerika

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Négy amerikai rakéta is eltalálta a tartályhajót. Az iráni tanker elleni légicsapásra a Kharg-sziget közelében került sor. Ez az a sziget, amelyet Donald Trump porrá akar zúzni.
Murányi Ernő
2026.09.05, 11:53

Az amerikai hadsereg szombaton légicsapással sújtott egy iráni tartályhajót a Perzsa-öbölben, Irán legfontosabb olajexportközpontja, a Kharg-sziget közelében – számolt be az akcióról a félhivatalos iráni Tasnim hírügynökség.

Irán
Iráni tankert lőtt ki az amerikai légierő, megkezdődött a Kharg-sziget porrá zúzása? / Fotó: AFP (A kép illusztráció.)

A Tasnim khargi tudósítója szerint a tartályhajót négy amerikai rakéta találta el a kikötő közelében, áldozatok állítólag nem voltak és a tanker legénységét evakuálják - írja a Reuters.

Az iráni hatóságok egyelőre nem tettek hivatalos bejelentést és az amerikai központi parancsnokság, a CENTCOM is hallgat.

Donald Trump amerikai elnök augusztus 31-én egy egy soros közösségi média-bejegyzésben - amelyekhez egy mesterséges intelligenciával generált videót is csatolt - posztolta ki, hogy a Kharg-szigetet „porrá zúzzák”. 

Az iráni hatóságok kőkemény megtorlást ígértek, amennyiben Khargot valóban megtámadják.

Irán az Olajexportáló Országok Szervezetének (OPEC) harmadik legnagyobb termelője, és a háború előtt nyersolajának 90 százalékát a Kharg-szigeten keresztül exportálta, de a kivitel leállt, mióta április közepén megkezdődött az iráni olajexport amerikai blokádja.

Trump június 11-én kijelentette, hogy meg akarja szállni a Kharg-szigetet, de később – néhány nappal azelőtt, hogy Teherán és Washington június 17-én aláírta volna a háború befejezését célzó ideiglenes megállapodást – azt mondta, hogy az ott tervezett amerikai katonai művelet egyelőre le került a napirendről.

Egy amerikai támadás Kharg ellen további nyomást gyakorolna Irán olajiparára és a perzsa állama gazdasága egészére, amely már az amerikai tengeri blokád miatt anélkül is roppant nehéz helyzetben van.


 

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