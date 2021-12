A felújítók és építkezők 83 százaléka tapasztalt költségnövekedést a beruházás közben, azok pedig, akik idén nem vágtak bele a munkálatokba, leginkább az áraktól, valamint a szakember- és alapanyag hiánytól tartanak – olvasható ki a felmérés az újHÁZ Centrum reprezentatív áremelkedés kutatásából. Eszerint

a lakosság 30 százaléka felújított, 3 százaléka pedig építkezett 2021-ben, míg 67 százalékuk semmilyen munkálatot nem végzett eddig.

Meglepően sokan voltak azok, akiknek nem valósultak meg a tervei, a válaszadók 18 százaléka elhalasztott felújításról, 4 százaléka pedig elnapolt építkezésről számolt be. A munkálatok elhalasztásának oka 45 százalékban a drasztikus árnövekedés, 16 százalékban a szakemberhiány, 12 százalékban pedig az alapanyaghiány volt, de a megfelelő hitel megszerzése, illetve előző ingatlanjuk eladása is többeknek okozott problémát.

Az építkezők-felújítók mindössze 1 százaléka nyilatkozta, hogy menet közben csökkent a munkálatok tervezett költsége, 16 százalékuknál pedig nem változott. Mindeközben a megrendelők 23 százaléka 5-10 százalékos, 38 százalékuk jelentős, 15-30 százalékos költségnövekedést tapasztalt. Voltak azonban, akik ennél is drasztikusabb áremelkedésről számoltak be, a munkálatokat végzők 14 százaléka szerint az árak megduplázódtak, 8 százalékuk szerint pedig sokszorosukra nőttek.Jellemzően a kisebb településeken élő, házfelújítást végzők tapasztaltak jelentős növekedést.

A kutatás alapján

a magyarok 3 százaléka tervez 2022-ben építkezni, 21 százaléka pedig felújítani.

Ezek a számok elmaradnak az idei évtől, hiszen 2021-ben 3 százalék építkezett, 30 százalék pedig felújított, a lakosság egytizedét teszik ki azok, akik az idén is és jövőre is végeznek valamilyen munkálatokat. Az építőanyag kereskedő hálózat kutatása feltárta, hogy milyen okból kerüli a lakosság a beruházásokat. A felmérés kitöltőinek 16 százaléka a növekvő áraktól, 6 százaléka pedig a szakember-, 4 százaléka az alapanyag hiánytól tartva nem vág bele munkálatokba. A megkérdezettek felének nincs konkrét terve a következő évre vonatkozóan. Miután több olyan kisebb munkálat van, amit nem szükséges egy évvel előre megtervezni, így az építkezők és felújítók aránya év közben növekedhet még.

Az alapanyagárak mellett a különböző állami segítségek is a közbeszéd tárgyát képezték az idei évben. A kutatás rámutatott, hogy

az építkezők és felújítók 13 százaléka vett igénybe valamilyen otthonteremtési támogatást az idén; 6 százalékuk az Otthonfelújítási Támogatással, 5 százalékuk a csokkal, 3 százalékuk a Babaváró hitellel, 1 százalékuk pedig egyéb támogatásokkal élt.

A lakosság mellett az újHÁZ Centrum a partnerkivitelezőit is megkérdezte. Mint elmondták, a vásárlók 57 százaléka építkezés, 43 százaléka pedig felújítás miatt kereste őket. Elárulták, hogy megbízóik 19 százaléka a kültéri burkolatokon, térköveken, 14 százaléka a falazó elemeken és 14 százaléka a csempéken, burkolatokon próbált spórolni, de a festékek és a faanyag árára is érzékenyek voltak. Az alapanyaghiányokból miatt a megbízók 24 százaléka a szigetelőanyagokból, 19 százaléka pedig a falazó elemekből tárazott be, de csempéket, szerkezeti elemeket, sőt, faanyagot, kültéri burkolatokat, térköveket és festékeket is sokan vették meg jó előre.

Hasznos információ lehet a leendő megbízók számára, hogy a kivitelezők kétharmada 1-6 hónap közötti megbízási időkkel számol 2022-re. Viszonylag kevesen, a szakemberek 14 százaléka tervez ennél rövidebb időtartammal, míg egyötödük 6-12 hónapos, vagy akár egy évnél is hosszabb időkre számít. A kivitelezők kevesebb, mint ötöde számít stagnáló vagy csökkenő árakra, majdnem minden második azonban drágulásra készül. A szakértők fennmaradó egyharmada vagy nem tudja megítélni, vagy termékenként különböző változásokra számít.

A folyamatosan és gyorsan változó helyzet ellenére sem érdemes elrettenni felújítási, építkezési tervektől

– véli Rázsóné Szórády Csilla, az újHÁZ Centrum vezérigazgatója. „Az idei év rengeteg változást és meglepetést hozott az építőiparban, amikkel kapcsolatban nem csupán a szakmabelieknek, de a lakosoknak is érdemes naprakészek lenniük. A jelenlegi időszakban ajánlott a szokottnál korábban megtervezni a felújításokat és építkezéseket, és folyamatosan tájékozódni a szakértőktől. Az újHÁZ Centrum kereskedései a lehető legjobb ajánlatokkal, tanácsokkal és útmutatással várják az érdeklődőket annak érdekében, hogy mindenki megtalálhassa a legelőnyösebb termékeket és módszereket tervei megvalósításához” - tette hozzá a vezérigazgató.