Közel 40 évvel azután, hogy a Temze partján lévő Battersea Power Station széntüzeléses erőmű fényeit lekapcsolták, a legendás épület hamarosan újra megnyitja kapuit. Igaz, nem az eredeti funkciójában éled újjá, hanem London egyik legújabb kiskereskedelmi és szabadidős központjaként, amely október 14-től látogatható. A fejlesztő Battersea Power Station Development Company (BPSDC) a múlt hónapban jelentette be, hogy a kiskereskedelmi területek 90 százalékát már bérbe adta, a vendéglátóipari és szabadidős területek 85 százalékára szintén leszerződtek.

A megaprojekt részeként pedig több mint 2500 új munkahely jön létre.

Fotó: Mike Kemp/Getty Images

A Battersea 1933-ban kezdte meg az energiatermelést, fénykorában London villamos energiájának egyötödét szolgáltatta. Az 1983-ban leállított és műemlékké átminősített erőművet 2012 óta a jelenlegi részvényesek, a malajziai Sime Darby Property Bhd, az S P Setia Bhd, valamint a munkavállalói nyugdíjalap kezeli.

A leendő vásárlók számos brit és nemzetközi márkát találnak majd a Turbine Hallsban, s nyílik az Electric Boulevard, az erőmű új főutcája is, ahol bárok és éttermek, irodahelyiségek, üzletek, park, közösségi központ és egy új, 164 szobás szálloda kapnak helyet.

Fotó: Ed Rhodes/AFP

Az üzletek az erőmű két felújított turbinacsarnokában kapnak helyet: az „A” az építés 1930-as éveiben uralkodó art deco stílust tükrözi, míg a „B” inkább ipari megjelenésű és hangulatú. Az erőmű két vezérlőtermét, amelyek - még a Buckingham-palotát és a Parlamentet is ellátva - irányították az áramellátást, szintén teljesen helyreállították. Az egyik rendezvényhelyszín lesz, a másikat pedig bárkoncepcióvá alakították át, ahol a vezérlőterem eredeti kezelőszerveit is megtartották. A Third Space nevű fitneszmárka 28 000 négyzetméteres terme 2023-ban nyílik meg az épületegyüttesben.

Fotó: Ian Gavan/Getty Images



Az épület anno két erőműből állt, a Battersea-A 1929 és 1935 között, a tőle keletre fekvő Battersea-B pedig 1937 és 1941 között részben megépült, majd a második világháború miatt szüneteltették az építkezést. Végül 1955-re lett üzemkész. A két egység szinte teljesen megegyező kialakítást kapott, létrehozva az ikonikus négykéményes szerkezetet.

Az épület 2014-ig üresen állt, és ez idő alatt szinte romba dőlt. A hasznosításra különböző tervek születtek, de egyik sem járt sikerrel. 2012-ben érkeztek a maláj befektetők, bemutatták terveiket, amely szerint

a területeten lakóparkokat, bárokat, éttermeket, irodahelyiségeket, üzleteket és szórakozóhelyeket alakítanak ki.

A terveket jóváhagyták, és az átépítés 2014-ben meg is kezdődött. A Pink Floyd legendás Animals című albumának borítóján az épületről készült fotó szerepel.