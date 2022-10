Elárverezik az egykori Opel márkakereskedő, Ivanits József luxusvilláját. A főváros XVII. kerületében található ingatlanért közel 700 millió forintot kérnek – írja a Pénzcentrum.

A villát korábban 2011-ben, még 1,6 milliárd forintot szeretették volna eladni.

Egy ingatlan árverési oldalon bukkant fel a korábban Opelek szervizelésével és kereskedésével foglalkozó Ivanits luxuskastélya.

Fotó: Google Maps

A rákosmenti Pipishegy utcában található,

impozáns ingatlan kikiáltási ára 685 591 710 forint, és az adatlapja szerint legkevesebb 617 032 539 forintért lehet megvásárolni.

A luxusingatlanról még 2011-ben írt a portál, amikor szintén megpróbálták eladni azt.

A 3900 négyzetméteres telken 2003 és 2009 között épült, 3 szinten összesen 1230 négyzetméter alapterületű, 8 szobás luxusvilla különleges, egyedi készítésű burkolatokkal, bútorokkal, 100 négyzetméteres terasszal, moziteremmel, billiárdteremmel, belső medencével, konditeremmel, borospincével, 340 négyzetméteres teremgarázzsal és vendégházzal is rendelkezik.

Tizenegyévvel ezelőtt Ivanitsék 1,6 milliárd forintért szerettek volna túladni az épületen. Ugyanakkor a mostani vevőnek meg kell még küzdenie az önkormányzattal is: ugyanis már 2011-ben is az volt a probléma, hogy a XVII. kerület visszakövetelte a telek egy jelentős hányadát, illetve a lakóház egy részét is, és akkoriban a melléképület bontására is határozatot adtak ki. Emellett a kerület szerint az ingatlan egy önkormányzati tulajdonú közparkot és egy hosszabb utcaszakaszt is bekebelezett.