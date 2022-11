Zuhanó, drasztikusan csökkenő árakra nem számítanak a szakértők a lakáspiacon, ám egyre többek számára válik nyilvánvalóvá, hogy a lassulás viszont tényleges trendfordulót jelez. A vevők a drága hitelek, az infláció és a romló gazdasági kilátások miatt elbizonytalanodtak, a csökkenő kereslet mellett pedig több időbe telik az ingatlanok értékesítése, a korábbi két-három hónapról három-négy hónapra nőtt, sőt, bizonyos ingatlantípusoknál négy-hat hónap is lehet – összegezte a változás kézzelfogható jeleit a VG Podcastnak Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője.

Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője. Fotó: Sándor Tünde

Az elmúlt években folyamatosan pörgött a lakáspiac, ám felfutó szakasza a második-harmadik negyedévben megtört. A lassulást, a kereslet csökkenését lassabban követi az árak változása, idő kell, amíg a fordulópont ezen a téren is megjelenik a szakértő szerint.

Az energiapazarló, felújítandó ingatlanok értékesítése nem könnyű, de nincs eladhatatlan ingatlan ma sem.

Benedikt elmondta, hogy már az év elején voltak, akik érzékelték a közelgő változást, és igyekeztek túladni korszerűtlen ingatlanjukon. A jó helyen lévő házak, lakások továbbra is keresettek, és vannak, akik fantáziát látnak a felújítandó ingatlanok megvételében és felújítás utáni értékesítésében. Csakhogy

hiába kell többet várni a vevőre, és helyenként már átírni az irányárakat, hogy elkeljen az ingatlan, a tulajdonosok nehezen engednek az árból.

A Duna House elemzési vezetője rámutatott, hogy az eladók rendszerint vevőként is megjelennek a piacon, vagyis aki olcsón tud eladni, olcsón tud vásárolni is, illetve ha több pénzhez jut, többet is költ, tehát minden mindennel összefügg.

Falja az energiát a legtöbb eladó lakás Még az átlagos energetikai szintet sem éri el az eladó ingatlanok több mint 40 százaléka.

Lengyelországban már az eladási folyamat elején ki kell váltani az energiatanúsítvány, itthon csak az adásvétel legvégén szükséges, noha volt már rá példa, hogy a vevő elállt a vásárlástól, amikor megtudta, milyen energetikai minősítést kapott az adott ingatlan. A lengyel minta átvétele időszerű nálunk is, hiszen a szükséges korszerűsítés mértékéről a dokumentumból azonnal pontos képet kaphat a vevő.

Az energetikai felújításokra megtöbbszöröződött az igény és a kereslet, az otthonfelújítási program folytatásáról esett eddig a legkevesebb szó, pedig igény lenne rá.

Az MNB adatai szerint a támogatást a harmadik negyedévben már az igénylők 60 százaléka energiamegtakarítást szolgáló felújításokra használta fel.

Sokan várnak új panelprogramra is, de a legrosszabb energetikai állapotban az északkeleti régió kistelepülésein található, régi családi házak vannak most. A panelek iránti keresletet egyébként – tette hozzá Benedikt Károly – nem a rezsivédettség, hanem az ingatlanok kedvező ára táplálja.

