A munkaadók közül egyre többen ismerik fel saját felelősségüket is a hibrid munkarendben vagy többségében home office-ban dolgozó munkatársaik testi és szellemi egészségének megóvásában, és próbálnak segítséget nyújtani a megfelelő feltételek biztosításával. Ez tipikusan egy minimális havi pénzbeli hozzájárulás, amelyet az otthon dolgozók inkább rezsire, semmint irodai felszerelésre, irodabútorokra költenek – összegezte a helyzetet a VG Podcastnak Feuertag Ottó, az Europa Design alapító tulajdonosa.

A monitor tetejének a homlokkal egy magasságban kellene lennie

Fotó: Getty Images

Van példa napi 24 órában elérhető telefonos lelkisegély-szolgálatra is, amelyet a munkaadó biztosít dolgozóinak és akár annak családtagjainak is, hiszen az otthoni munka óhatatlanul érinti őket is. Bár egyre több a jó gyakorlat, a változás nagyon lassú, holott már lassan három éve, hogy megjelent a pandémia, és gyökeresen, immár láthatóan végleg átalakította az irodai munka világát.

A vezető irodabútor-világmárkák hazai forgalmazója, az Europa Design tulajdonosa szerint még mindig nem ismerték fel elegen, hogy milyen veszélyeket rejt a nem megfelelő körülmények között végzett ülőmunka. A cég felmérése szerint az otthon dolgozók 72 százaléka kanapén, bárszéken, konyhaszéken, fotelben ülve, a laptopja fölé görnyedve dolgozik, ezek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek.

Mintegy félmillió forint egyszeri beruházásból minden alapvetően szükséges bútort és eszközt – ergonomikus irodai széket, monitorkart, állítható magasságú íróasztalt – be lehet szerezni, az otthoni munkazónát jobb híján akár egy paravánnal is el lehet választani.

Ezt a pénzt egy gerincbeteg egyetlen év alatt gyógymasszőrre, gyógytornászra költheti, pedig egyszerűen meg lehetne előzni az efféle problémákat

– hangsúlyozta Feuertag Ottó.

Egyelőre komoly jogi és adatvédelmi problémákba ütköznek azok a cégek, amelyek törekednek munkavállalóik otthonának professzionális irodai felszerelését biztosítani, mások személyes életterébe betekinteni ugyanis nem lehet. Nem lehet tudni azt sem, hogy ki milyen mentális állapotban, milyen feltételek között dolgozik, ami ugyancsak a láthatatlanság veszélye.

A kollégákkal és az ügyfelekkel is kell időnként személyesen találkozni.

Fotó: PhotoAlto / Sigrid Olsson / Getty Images

Nagy kihívás ugyanakkor visszacsábítani a dolgozókat az irodákba, ma már a többség nem lehetőségként éli meg a heti néhány nap otthoni munkát, hanem alaphelyzetnek. Az irodákat ezért kibővített közösségi terekkel, egy- és többszemélyes telefonszobákkal, tárgyalókkal, kávézókkal, kültéri teraszokkal és a bejárásra ösztönző irodai programokkal, tematikus napokkal igyekeznek vonzóbbá tenni a vállalatok.

A home office piac nem nőtt önálló területté, az idei trendek már egyértelműen a hibrid munka, és a well-being irányzat megerősödését tükrözik – ismertette a szakember.

Elkezdődött viszont a takarékoskodás, már nagy világcégeknél is látni megfelezett büdzséket, első körben az új munkaállomások kialakításán spórolnak.

Az irodaterületek iránti kereslet 10 százalékkal csökkent, a költözési szándékot felváltotta a felújítás, a belső átrendezés, vagyis a takarékos megoldások.

A jövőben kevesebb új iroda kerül a piacra, a meglévő házakat inkább felújítják, ami a B kategóriás, korszerűtlen ingatlanok gazdaságtalanná vált üzemeltetése miatt bérlő és bérbeadó közös érdeke is immár.



Keresse a VG Podcastot a kedvenc alkalmazásán!

Spotify: VG Podcast

Anchor: VG Podcast

Google Podcasts: VG Podcast

Radio Public: VG Podcast

Breaker: VG Podcast