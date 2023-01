Több mint felével kevesebb új lakást értékesítettek a fejlesztők 2022 negyedik negyedévében Budapesten, mint egy évvel korábban. A rendkívül kedvezményes zöldhitel pörgette időszakban – 2021 negyedik és 2022 első negyedévében egyaránt – 2300 lakás kelt el, a tavalyi második negyedévben, amelynek már csak egy részében élt a hitellehetőség, 1700-ra, majd a harmadik és negyedik negyedévben egyaránt körülbelül 1050 darabra csökkent az eladott új lakások száma.

A nagy lakóingatlan-fejlesztők építkeznek, és közben készítik elő az újabb és újabb projekteket.

Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint – mint Sápi Zoltán, az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont elemzési vezetője a Világgazdaságnak elmondta – sok új projekt indult az év végén, ezek nélkül az értékesítési számok még alacsonyabbak lettek volna.

A legtöbb lakást most a IX. kerületben vitték piacra a fejlesztők, ahol három nagy projektben összesen 860 lakás között válogathatnak a vevők. A második a XIII. kerület a friss kínálat nagyságát tekintve, ott ugyancsak három nagy projektben 675 lakás, míg a XI. kerületben két projektben 430 lakás gyarapította az erősen kimazsolázott kínálatot.

Az éves szinten majdnem 30 százalékos újlakás-piaci áremelkedés év végére megszelídült,

az utolsó negyedévben 5 százalékra mérséklődött a drágulás átlagos mértéke.

Sápi Zoltán rámutatott:

A kínálat fele változatlan áron várt vevőre, mintegy 15 százalékát pedig az elhibázottnak, azaz túlzottnak bizonyult árszint miatt csökkentették, és 35 százalékot tett ki az áremeléssel érintett lakások aránya.

Az, hogy összességében még volt nominális áremelkedés, néhány magasabb árszintű projekt megjelenéséből adódik, azonban összességében már jócskán elmaradt az árváltozás mértéke nemcsak a korábbiaktól, hanem már az inflációtól is.

Sorra dobják piacra a nagy lakásprojekteket Budapesten Nagy kérdés, hogy mennyi idő alatt találnak vevőre.

Nominális árcsökkenésre nem, de a reális árak elmaradására már mindenképpen okot ad a kereslet csökkenése, az, hogy a korábbiaknál sokkal jobban meg kell dolgozni a vevőkért.

Pánikról azonban nincs szó, a fejlesztők inkább kivárnak

– jellemezte a piaci hangulatot az egyik piacvezető lakásépítő cég, a Metrodom Építő Kft. ügyvezetője, Kiss Gábor. A szakember, aki az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke is, kifejtette, hogy a nagy, tőkeerős fejlesztők nincsenek nyomás alatt, bár árazni most mindenkinek nehéz, az építési költségeket követő árszintekkel, maximális odafigyeléssel továbbra is biztonságosan lehet építkezni.

Megjelentek a piaci árszintnél jóval alacsonyabb árak is egyes projekteknél, ezekkel azonban érdemes óvatosnak lenni,

és utánajárni a miérteknek, mert ha a vevők pénzéből finanszírozzák a fejlesztést, az erős kockázat a vásárlói oldalon.

A lassuló értékesítés és a növekvő költségszintek miatt a kis fejlesztők nagy része már eltűnt a piacról. A tőkeerős nagy társaságok számára az átmeneti időszak finanszírozása nem okozhat problémát – hangsúlyozta Kiss Gábor.





Kevesebb mint a felére esett vissza az év eleji összesített országos kereslet a tavalyihoz képest, ez nagyobb arányú az újlakás-piacon, mint az egész piacon mért visszaesés

– összegezte megkeresésünkre Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Mindez történt annak ellenére, illetve úgy, hogy a kínálat tavaly év eleje óta 12 százalékkal nőtt, jelenleg több mint 8200 eladó új építésű lakóingatlan hirdetéséből tudnak válogatni a vevők országosan, míg tavaly január elején mindössze 7200 szabad lakás szerepelt a hirdetésekben. Ugyanakkor 15 százalékkal csökkent az egy hirdetésre vetített érdeklődések száma.

Tekintettel arra, hogy az infláció először az újlakás-árakba gyűrűzik be, nem meglepő, hogy éves viszonylatban több mint 20 százalékkal minden településtípuson nőttek az árak – mondta Balogh László. Az elégtelen kereslet sok fejtörést okoz azoknak, akik hitelből építik ezeket az ingatlanokat.

Nagyon eltérő árdinamika jellemzi időben az újlakás-piacot, tavaly januárhoz képest országosan 20-25 százalékos drágulás érvényesül minden településtípuson, de az éves drágulási szint ősztől nagyon megtorpant.

Izgalmas időszak lesz, mert a lakásépítők már nem kereslet, hanem költségalapon áraznak, a kínálat a gazdasági helyzettől és a vevők pénztárcájától függően apad.

Kettős szorítóban mozog a piac – tapasztalta az Ingatlan.com szakértője. Miközben egyre kevesebb a vevő, el kell találni, hogy mi az a szint, amely alá az eladók be tudnak menni.

Nem reménytelen kedvezményekkel vásárolni sem, a kínálatban rendre felbukkannak az utolsó, megmaradt lakásokat akár több millió forintot is kitevő árengedménnyel, ingyen konyhabútorral, kedvezményes árú garázs vagy tároló értékesítésével ajánló projektek.