Időről időre felbukkannak különleges múlttal rendelkező épületek is az eladó kastélyok meglepően gazdag választékában. Jelenleg 157 különböző korú és állapotú épület között válogathat, akit vonzanak ezek a különleges ingatlanok.

Az acsaújlaki Prónay–Patay-kastélyt kívül-belül felújították.

A legdrágább eladó kastély Pest megyében található, amelyet szerénytelenség nélkül Magyarország egyik legimpozánsabb kastélyaként hirdetnek 4,2 milliárd forintért.

Az impozáns, több mint 110 éves épület, az acsaújlaki Prónay–Patay-kastély 13,2 hektáros birtokon terül el, amelyet egy hatalmas vadászterület ölel körbe. A kastélyt 2012-ben Herrer-Y Ceasar Ybl-díjas építész tervei alapján felújították, főépületében 13 hálószoba, két fogadóterem és hét fürdőszoba található, oldalszárnyában a személyzet számára kialakított helyiségek vannak. A reneszánsz és barokk elemekkel díszített ingatlan az ország egyetlen zöldkastélya, amelyet napelemparkkal is felszereltek. A borospincével, versenylóistállóval és helikopter-leszállópályával is rendelkező komplexumból a wellnessrészleg sem hiányzik, vagyis nemcsak magánotthonként, de kastélyszállóként is működhet.

A mesés vételárból több mint 200 millió forintot a 110 darabos festménygyűjtemény mellett a bútorok tesznek ki.

A fővárosi agglomerációban 18 kastély eladó, Budapest területén pedig további 11.

A kínálat itt egyetlen év alatt a felére csökkent, tavaly a fővárosban még 30, az agglomerációban pedig 25 várt vevőre.

Az országos kínálat nem apadt ilyen nagy mértékben, és ami érdekes, hogy a négyzetméterárak sem ugrottak meg, a növekedés minimális volt.

Az eladási idő nagyon széles skálán mozog, a legtöbbet, átlagosan több mint két évet a Dél-Alföldön vártak vevőre, de a többi régióban is egy év körüli átlagos időtartamokat jelez a statisztika.

A kastélyok kereslete-kínálata viszonylag stabil, mert ezek az ingatlanpiac luxustermékei: kevesen tudnak ilyet vásárolni, és ha még felújítandó állapotúak is, ezek általában a regionális ingatlan- vagy turisztikai piac ékköveivé tehetők

– összegezte a piaci helyzetet a Világgazdaságnak Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, hozzátéve, a legnagyobb különbség esetükben a budapesti és a fővároson kívüli ingatlanok között van. „Az átlagos telekméret ugyanis minden régióban minimum egy-két hektáros, azonban a fővárosi átlag csak 2500 négyzetmétert tesz ki” – folytatta.

A kastélyra vágyóknak nagyságrendileg 200 millió forinttal kell rendelkezniük a piacra lépéshez, a fővárosban azonban az átlagár közelíti az egymilliárd forintot az Ingatlan.com adatai szerint.

Vannak meglepően olcsón kínált kastélyok is, amelyek egy fél budapesti garzonlakás áráért megszerezhetők.

A minimálár-toplista élén 22 millió forintos irányáron az erősen felújítandó, kastélyként hirdetett Gencsy-kúria áll, amely a festőinek mondott Tibolddarócon vár szó szerint a megmentőjére.

Háttérben a teljesen leromlott állapotú Gencsy-kúria

A magyarországi kastélyok kevés kivétellel funkciót váltottak a múlt évszázad derekán, amikor a szocializmus éveiben téeszközpontként – irodaházként vagy termelőüzemként –, gyermekotthonként szolgáltak. A napokban került be a helyi hírekbe a mátyásdombi Lonkai-kastély, amelyet évekig hiába próbáltak 22 millió forintért eladni, de most 48 millióért újra piacra került. A legutóbb varrodaként üzemelő háznak sorstársaihoz híven nemcsak a rég-, de a közelmúltja is szövevényes, hiszen tipikusan olyan vevőre vár, amelyik első látásra beleszeret, és nemcsak komolyan gondolja vele a jövőt, hanem bőven van pénze a kortalanításra, szépészeti műtétekre is.