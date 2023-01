Sok nagyberuházást leállítottak, és éppen most futott ki a lakossági megrendelői kört megélénkítő 3+3 millió forintos támogatási program is – jellemezte az év eleji helyzetet Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének (LOSZ) elnöke a Világgazdaságnak. A piaci vákuumról egyelőre csak beszélnek, a kifutó munkák még elegendő feladatot és bevételt generálnak az érintetteknek, akik egyelőre nem tudják, hogy mekkora bevételkiesést hoz mindez számukra.

Fotó: Extreme Media

Az építőanyagok és munkadíjak drasztikus drágulását csak tetézte az energiaár-robbanás, aminek nyomán több tervezett nagyberuházást átütemeztek a megrendelők, és vannak olyanok is, amiről azt sejtik, hogy talán sosem valósul már meg. Ács Erzsébet szerint a bemutatótermek lehetnek a rezsirobbanás nagy vesztesei, mert a nagy költséggel működő, nagy alapterületű, frekventált helyen üzemelő üzletekre egyre kevesebb cég tud és akar áldozni. Ez pedig alapvetően átalakítja a lakberendezési piacot is, ahol várhatóan reneszánszukat élik majd a szakkiállítások.

Egy ruhát könnyen vissza lehet küldeni, ha nem tetszik, vagy nem jó a mérete, de egy fürdőkádat, konyhabútort vagy egy raklapnyi burkolatot már nem ilyen egyszerű

– példálózik a LOSZ elnöke, rámutatva, hogy miért is van szükség a személyesen történő tájékozódásra, szemrevételezésre vásárlás előtt.

A lakberendezési piacon mindeközben lubickolnak az egyre bővülő választékban a tervezők, viszont rendkívül nagy probléma, hogy a beépítésre, az innovatív termékek alkalmazására nem nagyon lehet szakembert találni.

Fotó: Getty Images

Elrugaszkodott árakon lehet festőt, burkolót, asztalost, víz-gáz és villanyszerelőt találni, aki pedig még igazán érti is a szakmáját és ismeri az újdonságokat, képezi magát, és minőségi munkát végez, olyan embert csak elvétve

– fogalmazza meg a legnagyobb problémák egyikét a lakberendezői szövetség elnöke.

Tipikus helyzet, hogy a kivitelezők túlvállalják magukat, ami miatt törvényszerű, hogy kártyavárként omlik össze a rendszer, késések, csúszások, sőt, félbehagyott munkálatok, rosszul beépített, menthetetlen anyagok és berendezések, összességében sok millió forintos kár keletkezik így a megrendelőknél. A bírósági eljárás sem megoldás a kártalanításra, a cserben hagyott ügyfelek mindenek előtt menteni akarják a menthetőt, és mielőbb beköltözni az épülő, vagy felújítás alatt álló otthonukba, nincs idejük és energiájuk a hosszadalmas pereskedésre.

Alig győzik kijavítani a kontármunkát a szakemberek A szakemberek 94 százalékának kellett más szakik után kijavítani a kontármunkát az elmúlt két évben. Egyre több a javítási és helyreállítási feladatok miatti megkeresés. Egy szakemberre átlagosan évente 2-3 kontármunka javítása jut – derül ki a Mapei Kft. friss felméréséből.

Vannak persze megbízható, kiválóan dolgozó, jó szakemberek is, de az elmúlt időszakban felfokozott kereslethez képest kevesen, ezért ők jó előre, sok-sok hónapra be vannak táblázva. Lakossági időszámítás szerint ez túl hosszú idő,

az otthonfelújítási támogatás nagyon rövid időre lett meghirdetve, igazából mindenki azzal dolgoztatott, aki az adott időkereten belül elvállalta.

Lakberendezői tapasztalatok szerint sokszor nem működnek jól a komplex kivitelezést vállaló kis cégek, a különböző szakmunkásokkal egyenként egyeztetni pedig nagyon nehéz, de a csapatban szerződőkkel is előjönnek ugyanazok a problémák. A mesterek egymásra mutogatnak, a hibát kijavítani senki sem akarja, és az ebből adódó csúszások miatt végül szétesik az ütemterv.

Komoly kereslet lenne a kis munkákat, kisebb javításokat, szereléseket vállaló ezermesterekre. Ezt a piaci űrt egyre többen ismerik fel, hiszen egy villanykapcsoló, egy meglazult polc, kiszakadt szekrényajtó, eltört csempe, leszakadt redőnyzsinór, vagy csöpögő csap megjavítására nem mindenkinek van családon belül segítsége.

Fotó: Peter Dazeley

Kérdés, hogy a tavaly és tavalyelőtt dübörgő lakossági felújítási piac fékezése miatt mérséklődnek-e a vállalási díjak, vagy továbbra is azzal szembesülnek a potenciális megrendelők, hogy 100 ezer forintos napidíj alatt nem találnak festőt és burkolót.

Mint Ács Erzsébet elmondta, az irreális árajánlatok hallatán sokan maguk állnak már neki festeni vagy burkolni, amin esetenként nem is tud csodálkozni.

Ugyanakkor továbbra is van igény és van választék is a különleges burkolatok, falfestékek, konyhagépek és fürdőszobai műszaki megoldások beépítésére. Az otthonfelújítási program során is elsősorban a legköltségesebb konyhai és fürdőszobai felújításokra költött a többség, kihasználva a rendkívül kedvező támogatási lehetőséget.

A rezsiszabályok módosítása nyár végén történt, az energetikai célú beruházásokra már nem maradt idő.

Egyelőre nincs pánik a lakberendezési piacon, de azt igazából csak a következő hetekben érzékelik majd, hogy mit hozhat az idei év. A hétvégi budapesti Fürdőszoba kiállítás például az egyik fontos mérce lehet arra, hogy a tavaly sorban álló érdeklődőkből mennyien maradtak most, hogy milyen felújítási tervekkel kezdte az évet a lakosság.