Akár 10 százalékos engedménybe is belemennek az eladók, akik az irányárakat még nem hajlandók csökkenteni, de komoly alkukra is kaphatók az üzletkötés érdekében. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa a VG Podcastban kifejtette, hogy soha nem látott lehetőségekkel élhet most, aki ingatlant vásárol, a kereslet ugyanis hónapról hónapra vissza fog épülni.

Fotó: Shutterstock

A valós helyzet ugyanis nem olyan rossz, mint amennyire befékeztek a vevők, a bankok hiteleznek, a kamatok is reálisak és megfizethetők az ingatlanpiaci szakember szerint. Jó helyzetben vannak most a vevők, erre sokan csak másfél-két év múlva fognak rádöbbenni, hogy milyen komoly lehetőséget mulasztottak el.

Pénz van a rendszerben, a vevőket nem a pénzhiány, hanem a bizonytalan jövőkép fékezi.

A Covid után jött háborús helyzetben, inflációs feszültségek közepette elfáradtak sokan, de Gadanecz Zoltán már lát okot az optimizmusra, és fontosnak tartja, hogy a bankok tovább hiteleznek, a helyzet emiatt számottevően jobb most, mint 2008–2009-ben volt. A GDN Ingatlanhálózat tulajdonosa szerint a következő két-három évben nem lesz lehetőség olyan alkukra, mint most.

Mindeközben az újlakások piaca kettévált, a finiselő, hamarosan költözhető ingatlanokat 1,3-1,4 millió forintos négyzetméteráron kínálják, míg a tervezőasztalról ennél jóval olcsóbban, akár egymilliós négyzetméterár alatt is lehet vásárolni.

Nem csörögnek a telefonok, a fejlesztőknek vevőre van szüksége, hogy elindítsák a projekteket, ezért a 2024 végi átadású lakásokból nagyon kedvező áron piacra dobnak valamennyit most

– árulta el az ingatlanos szakember.

A lakáspiaccal az a legnagyobb baj, hogy a tőzsdéhez hasonlóan markánsan alakítja a folyamatokat a tömegpszichózis, de aki most higgadt marad, ki tudja használni azt a ziccerhelyzetet, amiben a lakásvásárlók vannak most. Sok magyar kacsingat Nyugat-Európa ingatlanpiacai felé is, a spanyol és a horvát tengerpart kínálata is a fókuszban van, de a közeli Ausztria iránt is van érdeklődés innen.

A legnagyobb bizonytalanságot a Kádár-kockáknál érzi a GDN Ingatlanhálózat tulajdonosa.

Gadanecz Zoltán leszögezte, a korszerűtlen ingatlanok tulajdonosainak mielőbb el kell dönteniük, hogy mi a céljuk. Ha döntöttek, már gyorsan belemennek az alkuba, hogy gyorsan tovább tudjanak lépni ők is vevőként, miközben megjelent egy újfajta termék a piacon, a több részre bontott családi ház – tudtuk meg. A környékhez és a kerthez ragaszkodók így kisebb és mérhető rezsivel korszerű ingatlant kaphatnak. Az ilyen fejlesztésekben gondolkodó beruházók pozitív visszajelzéseket kapnak, így már a közeljövőben is többek számára jelenthet megoldást ez a fajta kínálat – tudtuk meg.