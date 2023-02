Teljes gőzzel épül a BMW Group üzeme Debrecen északnyugati határához közel, a Kismacs nevű előváros mellett, és javában zajlik a munkaerő-toborzás is. Néhány hónapja újabb nagyszabású ipari projekt helyszíneként került a hírekbe az ország második legnagyobb városa. A CATL kínai cég akkumulátorgyára a BMW-üzemtől távol, Debrecentől délre, a Debrecen és Mikepércs közötti pari parkban épülhet fel.

A beruházás gigantikus méretű, jól példázza ezt, hogy csak a megépítéséhez kapcsolódó építőipari szerződések értéke 4 százalékkal járulhat hozzá a GDP-hez és 9 ezer munkahelyet hozhat létre

– hangsúlyozzák a gazdasági elemzők.

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Az autógyárat jól fogadták

Az akkumulátorgyár megépítése kapcsán sok mindenről volt szó, a várható környezeti hatásról, a vízigényről és újabban a kormányzati támogatás összegéről is, de az ingatlanpiaci hatása még kérdéses.

Hatalmas a különbség, a BMW-gyár megépítésének híre ugyanis egy felívelő szakaszban lévő ingatlanpiacra érkezett, jelenleg azonban épp 40-50 százalékos a keresletcsökkenés országszerte

– érzékelteti a helyzetet Timkó Gyula debreceni ingatlanközvetítő. A szakember visszaemlékezése szerint a német autóipari beruházás bejelentése azonnali erőteljes lökéshullámmal ért fel 2017-ben, majd néhány hónap alatt intenzív keresletnövekedésben teljesedett ki. Elsőként a bérleti piacon jelentkezett az árfelhajtó hatás, hirtelen keresetté váltak a város északnyugati részén lévő ingatlanok és az egyetemek környéke is tovább drágult. A BMW-láz végül megfertőzte az egész várost, aminek javuló gazdasági potenciáljával összefüggésben átlagon felüli mértékben nőttek az ingatlanárak.

Most a kínálat alacsony szinten prosperál városszerte, és a beruházást övező viták miatt egyelőre nem árazták be annak potenciális ingatlanpiaci keresletnövelő hatását a helyiek. Ráadásul időközben felmerült egy kínai negyed építésének terve is, amiről semmit nem tudni, de a bizonytalanságot tovább fokozta a helyiekben, hogy mi lesz.

A munkahelyteremtő beruházások mindig kedvező hatást gyakorolnak egy térség ingatlanpiacára

– ebben a szakértők egyetértenek. Ugyanakkor – mint arra Balla Ákos, a Balla Ingatlaniroda tulajdonosa figyelmeztet – a hatás erőssége területileg eltérő. Budapesten és környékén évek óta inkább munkaerőhiány van bizonyos szakmákból, mint hogy igény lenne újabb álláshelyek teremtésre, ezért itt kisebb jelentőségű egy-egy ipari vagy logisztikai piaci szereplő megjelenése. Vidéken viszont óriási változást hozhat legalább több száz új munkahely megjelenése.

Fizetőképes keresletet teremtenek

Egy modern gyár megjelenése jellemzően nemcsak mennyiségi, hanem minőségi változást is eredményez az adott környéken, ahol többen és többet kereshetnek, mint előtte – mondta Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlan alapító tulajdonosa. Emellett

a kapcsolódó infrastrukturális beruházások is értéknövelő hatásúak, utak épülnek, de a változó környezet érthetően aggodalmat szül a környéken lakókban, akik sok millió forintot költöttek arra, hogy ott éljenek.

Amint a beruházás elindul, az ott dolgozók elkezdenek pénzt keresni, új emberek jelennek meg, akik több és új szolgáltatásokat vesznek igénybe, és lakhatási szükségleteikre az ingatlanpiac is reagál. Gadanecz Zoltán szerint a helyi gyártás az energiaárak emelkedésével párhuzamosan egyre inkább elterjed Európában, az üzemek visszatelepülnek a kontinensre, csökkentve a termékek utaztatási költségeit. Az újabb és újabb gyárberuházásokról, kisebb-nagyobb termelőüzemek létesítéséről sokat hallunk még.

Változást épp ezen a téren vár Balla Ákos, mert

az elmúlt időben kisebb figyelmet kaptak a lakosság által a környezetvédelmi és egyéb szempontok, ennél még a közlekedési infrastruktúra is fontosabb volt az átlagos lakók számára.

A debreceni akkumulátorgyár kapcsán ez várhatóan mindenhol változik, így a lakossági figyelem középpontjában lesz az is, hogy mit és hogyan terveznek előállítani az adott üzemben.

A gyárépítések ingatlanpiaci hatását a foglalkoztatottak száma nagyban befolyásolja. Értelemszerűen csak nagy létszámú foglalkoztatottól lehet komoly hatást várni. Ezek a hatások lehetnek új ingatlanfejlesztések, például bérlakások is. Az ingatlankínálat annak megfelelően is változik, hogy a várható vásárlók fiatalabbak, esetleg külföldiek – összegezte kérdésünkre a Balla Ingatlaniroda tulajdonosa.

Fotó: Oláh Tibor / MTI

Debrecen egyre népszerűbb

Azok a területek, ahol jelentős ipari beruházások kezdődtek, például Debrecenben, továbbra is népszerűek az otthonteremtők körében – jelezte Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

Akik a BMW-üzem, illetve a tervezett kínai CATL-akkumulátorgyár munkalehetőségeivel szeretnének élni – tette hozzá –, várhatóan akár az ország más pontjairól is átköltöznek Debrecenbe és vonzáskörzetébe.

A befektetők számára legkedveltebb területet Debrecenben továbbra is az egyetemek vonzáskörzete jelenti, a lokáció elősegíti ezen ingatlanok könnyebb kiadhatóságát.

A diákok az egyetem közvetlen közelében és a belvárosi területen elhelyezkedő ingatlanokat keresik, míg a városba érkező külföldiek előszeretettel költöznek a nemzetközi iskola közelébe, Debrecen Pallag városrészébe.

A gyárépítésektől szinte minden esetben a helyi ingatlanpiac fellendülését várják, azonban az új vagy a laikusok számára ismeretlen, akár egészségügyi károsodás veszélyét is rejtő technológiákkal nehezen barátkoznak meg a lakosok. Mindenesetre ha megépül az üzem, az ott dolgozók ritkább esetben választják majd a nagyobb távolságról való ingázást, a nagy többség inkább a költözés mellett dönt. A nagyobb érdeklődés és az ingatlanpiaci aktivitás pedig idővel áremelkedéshez vezet a beruházások közvetlen közelében és tágabb környezetében a Duna House szakértője szerint.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Göd, ahol már áll a gyár

Göd alapvetően egy nagyon szerencsés adottságokkal ellátott település, amely kiváló közlekedése miatt mind a kötöttpályás közlekedést preferálók között, mind pedig az autóval közlekedők, fővárosba ingázók szempontjából előnyös választás. A gödi Duna House-iroda értékesítőinek tapasztalatai alapján a településen ingatlanértékesítésre megbízást adó tulajdonosok között sokan jelentek meg azok, akik a gyár felépülése és a környezetre gyakorolt, vélt vagy valós hatása miatt szeretnének megválni eddigi otthonuktól. Vevői oldalról a 2022-es év második felétől fokozatos lassulás, az érdeklődők számának csökkenése tapasztalható országos szinten, és ez Gödön sincs másképp. Természetesen vannak olyan vásárlók, akik az akkumulátorgyár adta munkalehetőség miatt választják a települést, de az előző év végéhez hasonlóan, az idén januárban is visszafogott aktivitással találkoztak a DH közvetítői Göd ingatlanpiacán.