Eladná budai villáját Galambos Lajos, mert úgy érzi, családjának 22 szobánál kevesebb is elég – nyilatkozta a TV2 Tények című műsorának. Hozzátette, nem azért van ennyi helyiség az ingatlanban, mert ő így építette, az épület ugyanis korábban az Esterházy családhoz tartozott.

Fotó: Szabolcs László

A zenész állította, sosem volt eltitkolt háza, az ingatlanjait pedig nem azért árulja, hogy azok árából elszökjön. Családjával közösen döntött arról, hogy a gyerekeknek saját lakást vesznek, ő pedig elhagyja az otthonát.

Galambos elmondta,

a 400 millióra becsült Sas-hegyi ingatlant azért adja el, mert úgy alakult a helyzet, hogy az árából a gyerekeinek is venne lakást.

„Hülye azért nem vagyok” – értékelte azt, hogy korábban akadtak már jelentkezők, akik megvásárolták volna tőle az ingatlant, de nem lettek volna hajlandók annyit fizetni, amennyit a zenész szeretett volna.

Galambos Lajos nem vonult be múlt héten a kecskeméti börtönbe, ahová már korábban megkapta a behívóját, hogy megkezdje a jogerősen rá kiszabott három év hat hónapos börtönbüntetését. A Világgazdaság korábban megírta, hogy a zenész és társai a vád szerint majdnem két évtizeden keresztül lopták az áramot, a gázt és a vezetékes vizet. A közműszolgáltatásokat a mérőórák illegális megkerülésével kötötték be két ingatlanba is.

A 2017-ben született vádirat szerint

összesen legalább 30 millió forint értékben lopott áramot, 4,7 millió forint értékben földgázt, 16 millió forint értékben pedig vezetékes vizet.