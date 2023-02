Eladja Beverly Hills-i birtokát Mark Wahlberg színész, aki először 87,5 millió dollárért (több mint 31 milliárd forint) akarta értékesíteni az otthonát, most már 79,5 millió dollárért (28,6 milliárd forint) is továbbadna rajta – írja a New York Post.

A színész 2009-ben vásárolta meg a kolosszális telket mindössze 8,25 millió dollárért (közel 3 milliárd forint). Ha eléri a kért árat, akkor az a Beverly Park környéki legdrágább ingatlanértékesítésnek fog számítani.

A 12 hálószobából és 20 fürdőszobából álló kastélyából Wahlberg többször is bejelentkezett a közösségi médiába, ahol beszámolt a hajnali órákban rendszeresített, szigorú fitneszprogramjáról.

A 30 500 négyzetméteres birtok minden elképzelhető kényelemi funkcióval el van látva, beleértve a házimozit, a borospincét, az ápolt kerteket és a parkosított területet, egy ötlyukú golfpályát, teniszpályát, barlangot, gördeszkaparkot és egy külön vendégházat is.

A 6,2 hektáros területen, a North Beverly Park szomszédságában található a Richard Landry által tervezett komplexum kétszintes bejárattal és egy kétszintes könyvtárral is rendelkezik. Wahlberg az elmúlt éveket azzal töltötte, hogy tökéletesítse és ízlése szerint alakítsa át az ingatlant.