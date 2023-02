Kelendők a kislakások, még a drasztikusan csökkenő kereslet ellenére is könnyen vevőre találnak, de az OTP Ingatlanpont szakértői szerint ebből még nem következik, hogy 2023 a garzonok éve lesz. A garzonok mellett szól a méretből adódóan alacsonyabb ár és a kisebb rezsi, de nem illenek minden élethelyzethez és a megvásárlásuknál is lehetnek sajátos buktatók.

Vannak remekül megtervezett komplett lakások is a piacon, de a leválasztott belvárosi lakások többsége nehezen berendezhető.

Fotó: Getty Images

Bár a koronavírus-járvány lecsengésével alábbhagyni látszik a kiköltözési hullám, sőt mintha csendes visszaáramlás indulna a város belsejébe, a vevők látványos pálfordulását inkább a rezsiköltségek miatti hirtelen aggodalom okozta. Nemrég még, a home office térhódítása miatt felértékelődött a dolgozószoba lehetősége, a plusz egy szobával kínált zöldövezetei vagy agglomerációs lakás lett a sláger, most pedig a kis lakások lettek vonzók. Ennek oka egyszerű, ugyanis ha kevesebb a kényszerűen fűtendő tér, akkor még egy energetikailag korszerűtlenebb lakást is kevésbé költséges fenntartani. A kislakás befektetésnek is optimiális, mert jól kiadható, s ha kell, könnyen értékesíthető.

Jól szerepelnek a piacon a lakótelepi garzonok, ezekből sosem volt túl nagy a kínálat.

Az eladásra épített lakások átlagmérete évek óta csökken, de Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője nem számít arra, hogy a felfokozott érdeklődés nyomán most majd sok extrémkicsi lakást építenének a fejlesztők.

Egy esetleges markáns piaci fordulathoz most még hiányzik a tapasztalat, hiszen idén még nem volt valódi tél, ami többeket mozdíthatna a kisebb lakások felé.

A következő egy-két évben pedig a garzonba költözésnél észszerűbb megoldásokat is találhatunk a rezsiproblémára

– hangsúlyozta a szakértő.

A 30–35 négyzetméter közötti kicsi és a 25 négyzetméter alatti extra kicsi lakások iránti kereslet erős felfutásának több kerékkötője is lehet. Például az, hogy ez a méret ugyan ideális befektetésre, lakáskiadásra, egyszemélyes vagy legfeljebb páros költözésre, a családalapításhoz már kevés. Ráadásul az állami támogatások igénylésénél is van minimális lakásméret, a Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) például egy gyerekkel legalább 40, míg kettővel 50, hárommal pedig 60 négyzetméteres lakás vásárlásához lehet igényelni.

A garzonlakások választéka nagyon vegyes, alapterületben és minőségben egyaránt hatalmasak a különbségek.

Egy kisebb nappali szobányi a különbség egy 37 négyzetméteres meg egy 22 négyzetméteres között

– érzékelteti Valkó Dávid, hogy egy ekkora lakásnál mennyit tesz néhány négyzetméter. Még ennél is többet számíthat az alaprajz.

A belvárosi garzon lett a favorit a lakáspiacon Az energiaárak emelkedése az ingatlanok fenntartási költségeinek kiugró növekedését eredményezte, ami átalakította a keresletet és a kínálatot is, a legnépszerűbbek most az alacsony rezsijű, jól kiadható belvárosi kislakások a befektetők körében.

A lakótelepi garzonok többnyire jó beosztásúak, a belvárosban viszont a korábbi leválasztások nyomán igen sok az apró, de nagy belmagasságú, ideálisnak nagy jóindulattal sem nevezhető alaprajzú kislakás. Nem mindegy az sem, hogy van-e a lakásban például étkezőkonyha, vagy csak egy ablaktalan főzősarok az előszoba sarkában, illetve hogy jutott-e hely külön vécének, vagy azt csak a fürdő sarkába szorították-e be.

A 15-20 négyzetméteres minigarzonok esetében olykor már az is kérdés, hogy egyáltalán lakás-e az, amit eladásra kínálnak, így ezekben az esetekben különösen fontos a tulajdoni lap ellenőrzése.

Mivel az ilyen nagyon kicsik közül sokan születtek kalandos úton, lehet, hogy – bármit is állított az eladó – valójában társasházi közös területként, vagy éppen tárolóként vannak nyilvántartva. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az új tulajdonos hitelt sem kap, lakcímkártyát sem szerezhet, ha egyáltalán valóban tulajdonosa lett annak, amiért fizetett – figyelmeztet az OTP Ingatlanpont szakértője.