Sokan az elhalasztott vásárlások miatt csak ideiglenesen keresnek kiadó ingatlant, ők azok, akik rövid távon gondolkodnak, és arra az időre még hajlandók kifizetni a havi több tíz ezer forinttal megemelt lakbért – fogalmazott a Világgazdaságnak Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat tulajdonosa. Szerinte az albérleti piacon ismét emelkednek az árak, de a középkategóriás, Budapesten 200 ezer forint körüli összegért bérbe vehető lakásokból szerény a kínálat. Úgy látja, a most üresen álló, bérlőre váró ingatlanok tulajdonosai által megjelölt bérleti díjak egy része próbálkozás, ami vagy bejön, vagy nem.

A bizalom hiányzik leginkább a lakáspiacon.

Fotó: Shutterstock

A régi bérlőknek viszont óvatosan emelnek árat a bérbeadók, hiszen már egyetlen havi kiesés is 10 százalékos mínusz éves szinten, nem beszélve az új bérlő fogadása előtt szükséges tisztasági festés és karbantartás költségéről.

A pontosan fizető régi bérlő a legjobb bérlő

– vélekedik a legtöbb bérbeadó, joggal, különösen akkor, ha az infláció miatti áremelkedéseket vagy azok egy részét be tudja építeni az éves díjemelésbe.

A bérleti szerződésben már eleve érdemes kikötni, hogy mikor és mennyivel, jellemzően a hivatalos éves inflációhoz igazított vagy attól meghatározott mértékben eltérve módosítják a későbbiekben a bérleti díjet. Ettől, az előre rögzített díjváltoztatástól korábban a bérlők tartottak leginkább, hiszen nem volt ismeretlen az éveken át változatlan lakbér a piacon. Különösen a régi, megbízható, problémamentes bérlő esetén legyintettek a bérbeadók, és hagyták akár több éven át is változatlanul a díjat.

Költözni bérlőként vagy tulajdonosként nem ugyanaz.

Fotó: Shutterstock

A tervezhető, kiszámítható bevétel és kiadás összege mindkét fél számára fontos, és

ezért kerül bele egyre több új szerződésbe közös megegyezéssel az indexált áremelés lehetősége.

„A lakásbérleti díjak emelését most az elbizonytalanodott lakásvásárlók jelentette bérlői kereslet is táplálhatja, de idővel, amint visszatér a bizalom a piacra, ez az utánpótlás apadni fog” – összegezte Gadanecz Zoltán.

A GDN Ingatlanhálózat tulajdonosa úgy gondolja, hosszabb távon mindenképp megéri a vásárlás, sokkal inkább, mint a bérlet. Az albérleti díj ugyanis folyamatosan emelkedni fog, a törlesztőrészlet viszont 20-30 évre fixálható, sőt, a jelenleginél alacsonyabb kamatok esetén hitelkiváltásra is van mód. Az ingatlanközvetítő hálózat elemzése szerint – 150 ezer forintos induló lakásbérleti díjat és 200 ezres havi hiteltörlesztést feltételezve – az albérleti díjak tíz éven belül biztosan meghaladják a hiteltörlesztés havi összegét, 20 esztendő múlva pedig letelik a kölcsön futamideje, miközben a bérleti díj a havi törlesztő duplájára nőtt.

A jelenlegi időszak sajátossága, hogy

rendkívül nehezen születnek meg a vásárlási döntések, aki lépéskényszerben van, komoly alkukra kényszerül.

Akad befektető, aki ezt kihasználja, de egyelőre minden vevőtípusból, vagyis a pénzét befektetni szándékozó és a felújítással pénzt termelő befektetőkből, a külföldi vevőkből és az élethelyzeti szükséghelyzetben vásárlókból is jóval kevesebb van, mint nemrég.

A bizalom hiányzik igazán a vásárláshoz, most nagyon sokan sulykolják azt, amire sokan vártak évek óta, hogy összeomlik a lakáspiac.

Összeomlás nincs, de drasztikus keresletcsökkenés van, ennek ellenére mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak a vevőnek, aki jó lakást akar vásárolni

– mondta Gadanecz Zoltán.

Jobb a valós helyzet, mint a vélt, vagyis a vevőket nem az tartja vissza a nagy döntésektől, amit most megélnek, hanem az, amitől a jövőben tartanak az ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint. Amint ez a bizalmi válság feloldódik, visszaépül a kereslet is. Egyelőre a használtlakás-piacon a megnövekedett alkukkal, az újlakás-piacon a vevőcsalogató akciókkal járnak jól, akik a többséggel ellentétben mernek most lépni.