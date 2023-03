Tovább drágultak az albérletek februárban: az átlagos lakbérek országszerte és Budapesten is emelkedtek januárhoz képest – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindex elemzésből, amely ismerteti a március közepi kínálati bérleti díjakat is.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Budapesten 1,4, országosan pedig 1,8 százalékkal nőttek a bérleti díjak egy hónap alatt, ami nem számít meglepetésnek – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, aki szerint az idén folytatódhat a tendencia, de az emelkedés üteme várhatóan elmarad az infláció mértékétől.

Az idei drágulást az emelkedő fizetések hatásának tulajdonítják a szakértők.

A minimálbér és a garantált bérminimum is jelentősen nőtt januártól, ez pedig az átlagfizetéseket is feljebb húzta. A nagyobb jövedelemhez pedig februárban jutottak hozzá az érintettek, amivel a lakáskiadók is számoltak.

Hozzájárul a lakbérek emelkedéséhez az is, hogy a magas lakáshitelkamatok miatt az ingatlanvásárlást tervezők jelentős része még mindig kivár, akiknek pedig muszáj költözniük, azok közül sokan bérelt lakást keresnek

– tette hozzá az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője.

Éves összevetésben az országos átlagos lakbérek 19,8, a budapestiek 21,5 százalékkal emelkedtek a havi szintű drágulás következtében.

Az inflációs tényezőt is figyelembe véve kedvezőbbek a jelentős drágulást tükröző számok,

reálértéken a 2020. januári csúcsértékektől a februári országos lakbérek 13, a fővárosiak pedig 15 százalékkal maradtak el.

Budapest átlépte a 200 ezres határt

Március közepén 210 ezer forintra emelkedett az átlagos kínálati bérleti díj Budapesten, ahol ez tavaly ősszel 200 ezer forint volt az ingatlan.com elemzése szerint.

A legdrágább az V. kerület, ahol átlagosan 320 ezer forintért lehet lakást bérelni. A legnagyobb kínálatot a XI. és a XIII. kerület adja, az előbbiben átlagosan 210 ezer, utóbbiban 220 ezer forintért szeretnék kiadni az ingatlanjukat a tulajdonosok.

Budapesten belül a legolcsóbb 139 ezer és 150 ezer forintos átlaggal továbbra is a XX. és a XXIII. kerület.

A vármegyeszékhelyek listáján Veszprém a legdrágább 155 ezer forintos átlagos bérleti díjjal, majd Győr, Debrecen és Székesfehérvár következik egyaránt 150 ezerrel.

Debrecen mellett a legnagyobb kínálatot két másik egyetemváros, Miskolc és Szeged adta, átlagosan 100, illetve 122 ezer forintos átlagos bérleti díjjal.