Amerikai módszer terjed a magyar ingatlanpiacon – milliókért cserébe jóval többért lehet eladni a lakásokat

Egyre nehezebben és lassabban kelnek el a lakások, miközben egyes ingatlanokat gyorsan, az eladó által remélt ár felett tudnak értékesíteni még most is a szakemberek. Az Amerikában régóta sikeres módszer, a home staging iránt most Magyarországon is megélénkült az eladók érdeklődése.

1 órája | Szerző: Sándor Tünde

