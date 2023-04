Majka fiainak már megvan a saját lakása, amivel nem számítanak különlegesnek, hiszen nem megy ritkaságszámba az sem, ha valaki az újszülött gyerekének, vagy később, az egyetemre felvett fiatalnak vásárol ingatlant.

Rengetegen vásárolnak a gyereküknek lakást, évtizedek óta nagyon sok az ilyen megkeresés,

a lakás a magyarok számára mindig is biztonságos befektetés volt – mondta Kétszery Zsuzsanna, a Duna House Home managementüzletág-vezetője a Világgazdaságnak.

Arról nem szól a fáma, hogy Majka a fiai nevére íratta-e a nekik szánt lakást, vagy sem, de az biztos, hogy kiskorú nevére vásárolni csak nagyon körültekintően érdemes.

Mire kell figyelni, ha a gyereknek veszünk lakást?

Ha időközben ugyanis értékesíteni kell az adott ingatlant, azt csak a gyámhatóság engedélyével lehet, és a lakás hasznosítása sem olyan egyszerű, mintha a felnőtt maga intézkedhet. Ha kiskorú nevén van a lakás úgy, hogy a szülőnek nincs rajta haszonélvezeti joga, akkor már a bérleti szerződés aláírásához is gyámhivatali hozzájárulás kell. Mi több, a befolyt bérleti díjakat a szülő köteles a helyi gyámhatósággal egyeztetve elkülönített számlán gyűjteni, azzal nem rendelkezhet szabadon.

nem is minden esetben kerül azonnal a gyerekek nevére a nekik szánt lakás

vagy ház, de vannak olyan élethelyzetek, ahol ez a kifejezetten előnyös variáció. Ilyen lehet egy esetleges vagyon elkobzási eset, mert azt a gyerek vagyonára nem terjesztik ki. Válás alkalmával is lehet ez a jó megoldás, hogy mindkét fél megnyugtatónak érezze, a vagyon biztosan a gyerekeké lesz.

Érdemes a kiskorú életkorát minden esetben szem előtt tartani, mert likviditási gondot is okozhat családon belül, ha csak a gyámhivatal engedélyével lehet az ingatlant értékesíteni. Amennyiben öröklés útján jut tulajdonjoghoz az egyenesági rokon, az illetékmentes.

Ha bárki kiskorú nevére vásárol, mindenképpen a saját élethelyzetét figyelembe véve tegye, és konzultáljon ügyvéddel a vásárlást megelőzően, az ingatlanügynök tanácsa ebben az esetben nem elegendő – hangsúlyozza Kétszery Zsuzsanna.

Nem mindegy, hány évesen jut első lakásához valaki.

Fotó: Szabó Miklós / Világgazdaság (archív)

A szakértő tapasztalatai szerint a befektetési célú lakásvásárlás nemcsak a gazdagok kiváltsága, a vevők, jellemzően nem a nagyszülők, hanem a szülők, és ők zömében átlagemberek.

A vásárlásba már 30 százalék önerővel bele lehet vágni, a másik 70 százalékot pedig bankhitelből lehet finanszírozni.

A hiteltörlesztésre a lakás bérbeadásából származó díjból reális lehetőség van,

bár most a megemelkedett kamatok miatt sokan inkább kivárnak, aki teheti, készpénzzel vásárol. A kivárás az euróárfolyam, az infláció és a hitelkamatok miatt erős, de az ingatlanpiactól soha nem távolodnak el hosszabb időre a vevők, a keresletcsökkenést most is csak átmenetinek tartják a szakértők.

Milyen a jól kiadható lakás?

Örökzöld sláger a kislakás, és aki hosszú távú hasznosítással számol, amíg a gyerekének szüksége lesz az ingatlanra, tipikusan olyan ingatlant keres, ami könnyen és folyamatosan kiadható.

A befektetők nem mennek messze a belvárostól, ahol a rövid és hosszú távú bérlet is jól pörög

– fogalmaz Kétszery Zsuzsanna.

Semmivel sem kell többé bajlódni A kiskorúnak szánt lakással nem mindenki akar évekig bajlódni, egyre többen fordulnak ingatlankezelő céghez, amely jutalékért intézi a lakás bérbeadását és az időközben adódó javításokat, egyéb teendőket. Az ingatlankezelő díja általában a bérleti díj 10 százaléka+plusz áfa. A felkészültebb vevők már a vásárláskor a leendő ingatalankezelővel egyeztetnek, hogy a megfelelő, könnyen és jó áron kiadható lakást vásárolják meg.

A panel népszerű az ára, a jellemzően jó elhelyezkedése és a környék infrastruktúrája miatt, de Budapesten ma már legalább 40 millió forintba kerül, vagyis 10-15 milliónál kevesebb önerővel még ez sem elérhető.

Keresettek és nagyon gyorsan el is fogynak a minigarzonok

– tudtuk meg a Duna House ingatlankezelési szakértőjétől.

Ezek a 17-20 négyzetméteres, jellemzően valamilyen közös társasházi helyiségből, egykori tárolóból, mosókonyhából vagy légópincéből kialakított apró lakások a diákok körében is kedvelt bérletmények, de ha jó helyen vannak, Airbnb-zni is ideálisak.

Megtörténik, hogy valaki egy 20-25 millióért megvásárolt minigarzonból rövid távú lakáskiadással ugyanannyi bevételhez jut, mint a kétszer ennyibe került ingatlan hasznosításából. Bár a befektetők is kivárnak, pedig folyamatosan hangoztatják az ingatlanosok, hogy a hitelkamatok mérséklődése után a hitelkiváltás reális lehetőség mindenki számára.

Milyen költségek terhelik a bérbeadót?

A bérleti díjat általánosságban 15 százalék személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség terheli.

A bérbeadás után lehet tételes adózni, amikor minden költség elszámolható és csak a profit után fizetendő a 15 százalék szja, de a számlákat ebben az esetben hiánytalanul meg kell őrizni. Az átalányadózásnál a NAV 10 százalék költségátalányt automatikusan elismer, és csak a maradék 90 százalék után kell a 15 százalék szja-t megfizetni.

