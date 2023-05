Ahogy a teljes hazai ingatlanpiacon, úgy a Balaton környékén is igaz, hogy a mérsékelt kereslet miatt a sikeres értékesítés reményében nyitni kezdtek a tulajdonosok az árcsökkentés felé, de sokan még mindig ragaszkodnak a korábban megszabott magas árhoz. Az eladók komoly vevői szándék esetén azonban akár jelentősebb mértékű engedményt hajlandók adni, ha alkura kerül a sor – válaszolta lapunk megkeresésére Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

Akik most keresnek a Balaton-parton ingatlant, a jó energetikájú és állapotú házakat szeretnék megvenni.

Fotó: www.exclusive-immo.hu

Kifejtette, a Balaton környéki települések aktuális kínálatában 35 millió forintos értékhatáron belül kevés ingatlan szerepel, azok is főként korszerűsítésre szoruló, rossz energetikájú, zömében kis alapterületű, a vízparttól távolabb eső könnyű szerkezetes vagy vegyes falazatú házak, amelyekre biztos, hogy költeni kell. Akiknek nem fontos a kert, ezért az összegért a nagyobb üdülőtelepüléseken átlagos vagy felújításra szoruló garzonlakásokat is találhatnak.

Az Otthon Centrum lapunknak küldött körképéből kiderül, hogy harmincmillió forint alatt nem is érdemes ingatlant keresni a Balatonnál, az állományukban szereplő házak, lakások mindössze két százalékát hirdetik ilyen összeghatár körül.

Negyvenmillió forintig vizsgálva már javul a helyzet, és ki lehet fogni egy jobb állapotú, kicsit nagyobb ingatlant vagy egy lakást is. Példát is hoztak, Keszthelyen egy kiváló állapotú, kétszobás téglalakást hirdetnek ezért az összegért. Balatonföldváron pedig a tótól ötszáz méterre egy közepes állapotú, másfél szobás téglalakást kínálnak ugyanennyiért. Aki pedig házban gondolkodik az egyszobás, felújítandó téglaházat találhat Balatonalmádi központjában – tették hozzá.

Ötvenmillió forintra állítva a képzeletbeli/virtuális szűrőt, már megnyílnak a lehetőségek. Akadnak hirdetések a tópart közelében vagy távolabb, de felújított ingatlan is kapható, ugyanakkor kompromisszumot ennél az összegnél is kell kötni – hívták fel a figyelmet. Itt is hoztak példát, ezért az összegért jó állapotú, háromszobás, téglaépítésű ikerházat lehet kapni Badacsonytördemicen. Siófok-Sóstón pedig egy kétszobás, felújítandó ikerházat a tó közelében, vagy a belvárosban lehet hozzájutni egy kiváló állapotú társasházi lakáshoz.

Benedikt Károly úgy fogalmazott, hogy a 40 és 50 millió forint közötti értékkategórián belül 50 négyzetméter körüli, jó állapotú lakásokat is ki lehet fogni akár a nagyobb üdülőtelepüléseken is, valamint ez az összeg egy új építésű stúdiólakásra is elegendő lehet tó fővárostól távolabb eső területein.

Azok, akik most keresnek Balaton környéki ingatlant, jellemzően 60 millió forintos értékhatáron belüli, állandó ott tartózkodásra alkalmas házakat szeretnének inkább a déli parton, míg az északin 150 milliós határig keresnek jó energetikai paraméterekkel ellátott belterületi ingatlanokat.