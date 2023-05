Bár a lakáshitelezési piac még mindig visszafogottnak mondható, vannak az élénkülésre utaló jelek - derül ki a money.hu legfrissebb összeállításából. A lakáshitelek kamatát, teljes hiteldíjmutatóját, ezeken keresztül pedig a havi törlesztőrészlet mértékét nagyban meghatározó mutató, a BIRS (egy éven túli bankközi kamatlábak) értéke számottevő csökkenést mutat.

Fotó: Németh András Péter/Szabad Föld





Az 5 éves BIRS május első napjaiban 0,76-1,1 százalékponttal alacsonyabb volt, mint egy hónappal korábban. A 10 éves mutató 0,39-0,79 százalékponttal, a 20 éves pedig 0,37-0,75 ponttal csökkent az április azonos napjaihoz képest. Ez azt jelenti, hogy a bankok olcsóbban adhatják az 5, 10 és 20 éves kamatrögzítésű, azaz az adott időszakban fix törlesztőrészletű lakáshiteleket.



“Bár egyelőre korai teljes fordulatról beszélni, a BIRS mutatók csökkenése hozzájárulhat a lakáshitelek iránti kereslet fokozódásához. Ennek első jeleit mi is láttuk áprilisban, az ingatlan.com szolgáltatása, a Hitelintéző adatai alapján márciushoz képest ugyanis 17 százalékkal nőtt a lakáshitelek iránt érdeklődők száma” - mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője pedig hozzátette: “Az elmúlt időszakban a költözést tervezők egy része halogatta a lakásvásárlást, várva arra, hogy a lakáshitelek alacsonyabb szintre kerüljenek. Erre most egyre nagyobb lehetőség mutatkozik. Ebben szerepet kap az is, hogy az infláció lassulása nagyobb ütemre kapcsolt és a forint is jelentősen erősödött az elmúlt időszakban, ami pedig lehetőséget adhat a jegybanknak a monetáris lazításra. A lakásvásárlók tűkön ülve várják a kamatok csökkenését, aminek a feltételei egyre inkább javulnak. Ha az emberek bátrabban terveznek hitelfelvétellel, az a lakáspiaci forgalmat is élénkítheti.



A lakáshitel-felvételt tervezőknek komoly segítséget nyújt a Hitelintéző szolgáltatás, amely a vevő anyagi helyzetének megfelelően, egyénre szabva mutatja be a megvásárolni tervezett ingatlan optimális finanszírozását, a lehetséges lakáshitel-konstrukciókat, beleértve az államilag támogatott megoldásokat. Ez azért fontos, mert a banki ajánlatok között továbbra is jelentős eltérések vannak. Május elején a money.hu kalkulátora szerint például a 20 millió forintos, 20 éves futamidejű - végig fix törlesztésű - lakáshitelek közül a legolcsóbbnál a havi törlesztő 172 ezer forint, míg a drágább verziók esetében 180-193 ezer forint is lehet.