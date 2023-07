Égnek a vonalak a CSOK-döntés után, máris vannak új kérdések Hibernálódik a városi lakáspiac, amíg nem jelentik be azt az új családtámogatási rendszert, amivel a városban élők is számolhatnak 2024-től – reagáltak piaci szereplők a ma ismertetett kormánydöntésre, miszerint 50 százalékkal megemelik a CSOK összegét, de az csak a falvakban lesz felhasználható. A 75 százalékban ingatlancélra fordított Babaváró korhatárossá tétele is meglepte az érintetteket. Mi lesz a CSOK-hitellel és a folyamatban lévő szerződésekkel? – egyelőre csak a kérdések sorjáznak