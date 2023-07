Most érdemes építkezni és felújítani Most érdemes építkezni és felújítani, ez a jelenlegi helyzet egyik fő üzenete. Az építőanyagok 20-25 százalékkal csökkentek és a munkadíjak is 10 százalékkal mérséklődtek, a vállalási idők pedig megfeleződtek, a legjobb kivitelezőket is el lehet érni most – hangsúlyozták a szakértők.