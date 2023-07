Meglepetés várja a diákokat az albérletpiacon az idén A felvételi ponthatárok kihirdetésével heteken belül elstartol az albérleti főszezon, de már most is új bérlők sokasága böngészi a kínálatot. Idén a szűk kínálattal találkozó, kiemelkedően magas kereslet és az egyre növekvő bérleti díjak a szokásosnál is jobban megnehezítik az egyetemistáknak az albérletkeresést.