New York város illetékes hivatala a helyi Airbnb-törvény szeptember 5-i végrehajtási határideje előtt mindössze 257, rövid távú bérbeadásra vonatkozó regisztrációt hagyott jóvá, ez az eddigi kínálatnak mindössze 0,5 százaléka – írja a Spabook. Az új Airbnb-törvény élesbe állhat azután, hogy egy New York-i bíró augusztus 8-án elutasította az Airbnb által New York City ellen indított pert a cég által a rövid távú bérbeadás „de facto tilalmának” nevezett jogszabály miatt.

Fotó: Shutterstock

Az Inside Airbnb adatai szerint 43566 lakás szerepel a vállalat listáján New Yorkban. Ezek közül sokan nem lennének jogosultak regisztrálni a város újonnan érvénybe lépő, 18-as számú helyi törvényének elvárásai alapján. A regisztráció immáron kötelező, a város pedig 145 dollár vissza nem térítendő regisztrációs díjat számít fel a szállásadóknak.

New York város hivatala a 3250 beadott kérelem mintegy 25 százalékát, eddig összesen 808 kérelmet vizsgált meg, ezek közül 257-et hagyott jóvá – közölte a turizmussal foglalkozó portál a Skiftre hivatkozva.

Jelenleg a New York-i Airbnb-lakások mindössze 0,59 százaléka rendelkezik engedéllyel, hogy szeptember 5. után folytassa működését.

Szeptember 5-től kezdődően a szabályszegő házigazdák akár 5000 dolláros bírsággal, vagy a harmadik jogsértés esetén a bevétel háromszorosát kitevő büntetéssel is számolhatnak, és azt kockáztatják, hogy visszavonják a regisztrációjukat, ha egyáltalán van nekik ilyen.

New York küzd a rövid távú bérbeadásra vonatkozó regisztrációs kérelmek elbírálásával, mert a helyi lakástulajdonosok a 3250 kérelem több mint felét csak augusztus 8. után nyújtották be, miután egy bíró elutasította az Airbnb keresetét az új szabály ellen.

Christian Klossner, a város különleges végrehajtási hivatalának vezetője a bírósági beadványban tudatta, hogy a város becslése szerint az Airbnb New York-i bevételeinek mintegy 55 százaléka illegális hirdetésekből származik.

Az Airbnb a New York-i regisztrációs szabályokat „defacto tilalomnak” nevezte.

New York City 2022. január 9-én fogadta el a 18. számú helyi törvényt, amely a rövid távú bérbeadásról szóló regisztrációs törvény néven ismert. A New York-i Airbnb-törvény egyebek mellett az alábbi előírásokat tartalmazza:

A vendéglátóknak jelen kell lenniük a vendég tartózkodása alatt, ha az 30 napnál rövidebb időre szól.

A foglalásoknak 30 napnál rövidebb időre kell szólniuk.

Nem adható ki egy egész lakás vagy ház 30 napnál rövidebb időre, még akkor sem, ha a tulajdonos vagy a kiadási joggal rendelkező főbérlő az épületben lakik.

Legfeljebb két fizető vendég tartózkodhat az egységben 30 napnál rövidebb ideig, de csak akkor, ha minden vendégnek szabad és akadálytalan bejárása van minden szobába, és a lakáson belül minden kijárathoz,

a bérlemény hálószobáin tehát tilos az ajtózár,

ablak nélküli szoba nem regisztrálható,

a vendéglátóknak 145 dolláros díj ellenében kötelezően regisztrálniuk kell a város saját online nyilvántartásában,

az online szállásportáloknak mint az Airbnb, a Vrbo és a Booking.com, ellenőrizniük kell, hogy a hirdető rendelkezik-e jóváhagyott regisztrációval,

a portáloknak havonta jelentést kell küldeniük a városnak a foglalási tranzakciókról.

A platformokra foglalásonként 1500 dolláros bírságot szabnak ki a New York-i törvényt sértő tranzakciókért.

New York állam törvényei azt is tiltják, hogy egy A osztályú többlakásos lakóépületben – általában három vagy több állandó lakóegységgel rendelkező épületben – lévő lakást 30 napnál rövidebb időre bérbeadásra hirdessenek. Az ezért kiszabott bírságok 1000 és 7500 dollár között mozognak, és azt a személyt sújtják, aki a hirdetésért felelős.

New York városa a tiltott épületek listáját arra fogja használni, hogy automatikusan elutasítsa a házigazdák regisztrációs kérelmeit azokban az épületekben, amelyek erre a listára felkerültek.

Az Airbnb New Yorkban

A New York-i piac a maga 85 millió dolláros bevételével önmagában kiteszi az Airbnb összforgalmának 1 százalékát. Az Inside Airbnb adatai alapján New Yorkban 43566 Airbnb-szállás található, amelyek átlagosan 225 dollárért foglalhatók éjszakánként. Az összes szállás 56,6 százaléka (24 649 darab) önálló, teljes apartman, azaz más vendéggel (sem a szállásadóval) nem találkozik a vendég a tartózkodása alatt. 41,7 százalékuk (18 186 darab) privát szoba, amely esetében a lakás többi, zárható szobájában más vendégek is tartózkodhatnak, illetve elképzelhető, hogy a szállásadó is a lakásban él. Mindössze 1,3 százalék (580 darab) megosztott szoba van, amely kvázi valóban közösségi szálláshelyként működik.