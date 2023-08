Miami közelében, Indian Creekben, egy mesterséges szigeten 68 millió dollárért vett magának luxusvillát a hozzátartozó birtokkal együtt Jeff Bezos, az Amazon alapító-tulajdonosa, aki jelenleg a világ harmadik leggazdagabb embere - szúrta ki a Bloomberg.

Jeff Bezos és Lauren Sanchez, az új mennyasszony; Fotó: Image Press Agency / AFP

Az 1,1 hektáros területen fekvő, három hálószobás, 1965-ben épült ingatlan korábban egy panamai kötődésű cég, az MTM Star International tulajdonában állt.

A nyilvános dokumentumok szerint az adásvételre júniusban került sor, ám a vevő kilétére eddig nem derült fény. Mindenesetre az eladó nagyot kaszált a bolttal, hiszen 1982-ben 1,4 millió dollárért szerezte meg a villát.

Az 59 éves Bezos más vásárlásokat is fontolgat a környéken – tudta meg a hírügynökség. Az exkluzív Indian Creek települést egyébként a milliárdosok bunkerénak is nevezik, mivel olyan hírességeket láttak itt felbukanni, mint Carl Icahn, Tom Brady vagy Jared Kushner és Ivanka Trump.

Bezos az elmúlt években szépen bővítette ingatlanbirodalmát. Vásárolt többek között még 2020-ban Washington D.C.-ben egy kilenc hektáros területtel övezett kúriát 165 millió dollárért, majd az egyik Hawaiihoz tartozó, jelenleg éppen lángba borult Maui szigetén is beszerzett egy birtokot. Vannak ingatlanjai Manhattanben és Seattle-ben, de meglepte magát egy 300 ezer hektáros texasi farmmal is, amely a Blue Origin rakéták kilövőhelyeként is szolgál.

Emellett az Amazon ura a rendkívül drága ingóságokra is előszeretettel költ, főleg mióta 2021-ben lemondott az online kiskereskedelmi óriás vezérigazgatói posztjáról, és elvált feleségétől, MacKenzie Scott-tól. Övé például a világ egyik legdrágább szuperjachtja, az idén vízre bocsátott Koru, amelynek az elkészítése becslések szerint nagyjából 500 millió dollárt emésztett fel.

A Bloomberg Billionaires Index szerint Bezos a maga 163 milliárd dolláros vagyonával Indian Creek leggazdagabb lakója. A szigeten amúgy mindössze 40 lakóház, egy country klub és egy rendőrörs található.

Az ingatlanárak az elmúlt években Indian Creekben, de Miami többi felső kategóriás területén is az egekbe szöktek, mivel a világ leggazdagabb emberei sorra erre vették az irányt.

Ken Griffin és Dan Loeb fedezeti alapkezelők, valamint Josh Harris nagybefektető is a világjárvány óta szintén rendkívül felkapott Miami Beachben veszik a kúriákat.

A vásárlás máskülönben hazatérést is jelent Bezos számára, aki Miamiban végezte a középiskolát, miután kubai születésű mostohaapja Floridában kapott állást.

Szüleinek Coral Gablesben és Miami Beachben vannak ingatlanjai, ám ő is sok időt tölt a környéken. Májusban például részt vett a Forma1-es Miami Grand Prix partiján, és azon a hétvégén már új menyasszonyával, Lauren Sanchezzel együtt is lencsevégre kapták.