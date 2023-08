Hatvan százalékára esett a projektindítások és a kereslet, ami azt mutatja, hogy valószínűleg a mélypont közelében jár a piac,

ez a 2008–2011-ben látott évi 90 ezer tranzakció lehet, amire a családi állapot változásából, az új élethelyzetekből adódóan van szükség bármilyen gazdasági helyzetben is – mondta a Világgazdaságnak Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke.

A Metrodom Építő Kft.-t vezető szakember szerint év végén még számítani lehet arra, hogy a jelenlegi támogatással élni akaró CSOK-osok megjelennek, és új építésű lakásokat vásárolnak nagyobb számban.

A közhiedelemmel ellentétben

nemcsak az elkészült, még az idén használatbavételi engedélyt szerzett lakásokra igényelhető a CSOK,

hanem azokra is, amelyek átadása később esedékes, de a végleges adásvételi szerződést még az idén megkötik rá, és a hivatalos CSOK-igénylést beadják a bankjuknál. Ezekre a CSOK-ot és a CSOK-hitelt is lehet igényelni, a városokban is, ahol 2023 végén megszűnik a jelenlegi otthonteremtési támogatás.

Az államkassza helyzetét figyelembe véve a jelenleginél szolidabb városi CSOK támogatási forma várható a jövőben, tehát érdemes még most kihasználni a CSOK jelenlegi összes elemét: CSOK lakásvásárlási támogatás + CSOK-hitel + illetékmentesség + áfa-visszatérítés – fogalmazta meg Kiss Gábor.

A legnagyobb ingatlanfejlesztőket tömörítő szakmai egyesület alelnöke szerint fordulópontot a jelenleginél jobb makrogazdasági hangulat és hiteltámogatás hozhat csak. Bizonyított tény, hogy 5 százalékos kamatszint felett megszűnik a lakossági hitelfelvételi hajlandóság, a mostani 8 százalék körüli kamatszinteket nézve tehát ezt a 3 százalékos különbséget kellene az államnak megtámogatni, amitől lendületbe jönne a kereslet.

Áresést hiába várnak az újlakás-piacon, aki erre vár, nem számolt a költségek emelkedésével és a kínálat jelentős csökkenésével. Az árak az utóbbi negyedévekben nominálisan stagnáltak, ami reálértéken csökkenést jelent. Változás a következő évben várható, amikor is a növekvő költségek és a növekvő kereslet egy moderált inflációt követő áremelést valószínűsít – szögezte le a szakember.

A minimálisan szükséges és biztosan létrejövő lakáspiaci tranzakciók – új és használt ingatlanok vásárlását egyaránt beleértve – tartják minimális mozgásban jelenleg a piacot. Mindeközben több tízezer lakás kivitelezési terve van startra készen, mert a tavalyi lakásáfa-kedvezmény meghosszabbítása előtt már jó előre engedélyeztetettek számos projektet a fejlesztők.

Az újlakás-piac megdermedése a GDP-re is érzékelhető hatással lesz, az építési engedélyek és az egyszerű bejelentések számának drasztikus csökkenése előrevetíti a következő egy-két évben minimalizálódó kínálatot.

Minden mindennel összefügg Tavaly az első fél évben még 17 715 lakásépítési engedélyt és bejelentés volt, idén az első fél évben viszont már csak 10 880, amiből az következik, hogy a 2024–25-ben a GDP-hez való hozzájárulása nagyon alacsony lesz a szektornak. Ezt nemcsak a lakásépítésben jelentkezik majd, hanem a kapcsolódó összes ágazatra is hatással van, így például az építőanyag-gyártásra és -kereskedelemre, a mérnöki tevékenységekre, de kihat a bútoriparra és a telekommunikációs szegmensre is.

Ha 10 ezerrel több lakás épülne, az 0,9 százalékkal járulna hozzá a GDP-hez, ami most 0,9, az lehetne 1,8 százalék is.

A használatba vett lakásoknál is jelentős a csökkenés, tavaly 9133 készült el az első fél évben, idén csak 7353 lakás, tehát már most 80 százalékra csökkent az átadott lakások száma. Csökkenő trendben vagyunk, és az engedélyek száma előrevetíti, hogy még kevesebb lakás fog elkészülni a következő években.

Meddig él a városi CSOK valójában?

Aki rendelkezik végleges adásvételi szerződéssel, és bejelenti a banknál a CSOK-igénylését, még igénybe tudja venni a vásárláshoz a támogatást és a hitelt is.

Fontos, hogy nem kell az ingatlannak év végéig elkészülnie, nem kell használatbavételi engedélyt sem szerezni rá, a bankok által adott hitel „rendelkezésre tartási ideje” egy-két év, ez az, ami az időlimitet adja.

Tehát lényegében

2025 decemberéig lehet felhasználni a CSOK-ot és a CSOK-hitelt együttesen

az addig átadott, használatbavételi engedélyt szerző épületben lévő lakásokra.

Vásárolni CSOK-kal városi új lakást év végéig lehet, de fizetni később is.

Az újlakás-piacon arra számítanak, hogy a nyári uborkaszezon után késő ősszel jelennek meg azok a vevők, akik az utolsó pillanatban még ki akarják és tudják használni a CSOK-ot,jelenleg ugyanis minden vevő készpénzes, és minden második befektetési céllal szerez ingatlant.

Nem lett több a befektető, csak a kisebb vevőkörben nőtt az arányuk. Számítani lehet arra is, hogy az állampapírokban fialó tőke hozama jövő februárban–márciusban megjelenik a lakáspiacon önrész, illetve első vételárrészlet formájában.

A népszerű állampapírok fordulónapján felszabaduló kamatok meghozhatják a vásárlási kedvet, de olcsóbb hitelek nélkül nem várható fordulat

– szögezte le az IFK lakás munkacsoportjának vezetője.