A Meta 149 millió fontot (67 milliárd forintot) fizetett azért, hogy felmondja egy londoni irodabérletét a Regent Park közelében, miután a technológiai vállalat világszerte csökkenti irodai jelenlétét a hibrid munkavégzésnek köszönhetően.

A nyolcemeletes, Triton Square 1. címen található épület tulajdonosának, a British Landnek nem lesz könnyű dolga új bérlőt találnia az egyre több kihívást tartogató londoni irodapiacon. A Meta lépése is újabb jele annak, hogy a technológiai cégek az irodabérleteken kívánnak spórolni, miután egyre több dolgozójuk inkább otthonról dolgozik. Ez

főként a technológiai központnak számító San Francisco irodapiacát viselte meg, de olyan európai városokon is nyomot hagyott, mint London vagy Dublin.

Triton Square 1.

Fotó: Innovation by Place North YouTube

A Meta Európa-szerte akár egymillió négyzetláb (92 ezer négyzetméter) irodát is albérletbe adhat vagy lemondhat a Financial Timesnak nyilatkozó Colm Lauder, a Goodbody ingatlanpiaci elemzője szerint. Ez a tulajdonosok számára is kihívást jelenthet, hiszen a nagy területek újbóli kiadása sokáig tarthat.

A British Land ettől függetlenül optimista, és 2024-re vonatkozó várakozásain sem módosított, noha részvényenként 0,6 penny veszteséget okozhat számára a következő hat hónapban a Meta döntése, ám ezt ellensúlyozza, hogy a cég a vártnál több elmaradt bérleti díjat gyűjtött be a koronavírus-járvány idejéből.

Az irodát a Meta 2021-ben bérelte ki 20 évre, ám végül sosem költözött be, a lelépési pénz pedig mintegy hétévi bérleti díj volt a BNP Paribas Exane számításai szerint. A Facebook-tulajdonostól befolyt összeget a British Land az irodapark újrapozicionálására kívánja használni.

Mark Zuckerberg cége azonban így sem marad londoni iroda nélkül, hiszen a közelben bérel egy tízemeletes épületet ugyancsak a British Landtól. A Meta tavaly az Egyesült Államokban is visszavett az irodabérlésből, New York-i bérleteket lemondva.