Ötből három luxusingatlan eltűnt az eladósorból az elmúlt fél évben. Az áprilisban még 6 milliárd forinttal listavezető Tildy palota, Lagzi Lajcsi 4,9 milliárdos mocsai kastélya és a 3,7 milliárdért kínált acsai kastély hirdetését is levették már – derül ki az ingatlan.com által a Világgazdaság számára összeállított friss toplistából.

Az Orbánhegyi villáról külső képet nem tettek fel, a belső alapján nem lehet belőni, melyik épület lehet eladó

Fotó: ingatlan.com

Eszerint a jelenlegi legdrágább eladó luxusingatlan egy nagykövetségnek is alkalmas épületként hirdetett orbánhegyi luxusvilla, amely a toplista új szereplője. Ennek vevője 11 millió euórért, most mintegy 4,23 milliárd forintért juthat hozzá az ezer négyzetméteres telken álló 700 négyzetméteres több mint 30 helyiségből, összesen 11 szobából álló, vendéglakást is magában foglaló ingatlanhoz.

Az orbánhegyi villát úgynevezett ultra luxus minőségben kivitelezték, kertjében bio és kristályvízzel feltöltött látvány medencét is kialakítottak.

A kíváncsi tekintetek elől már a hirdetés is védi a lakókat, illetve az eladót,

ugyanis mindössze egyetlen képet közölnek a 6 millió forintos négyzetméteráron megvehető villához, kiszűrve a virtuális lakásnéző turistákat.

Brutális áron dobta piacra mocsai kastélyát Lagzi Lajcsi A 33 szobás, 1868 négyzetméter alapterületű kastélyt és a 13 061 négyzetméteres luxusbirtokot 13 millió euróért, vagyis több mint 5,1 milliárd forintért árulja a börtönbüntetésre ítélt zenész.

A második legdrágább luxus lakóingatlan egy 3,9 milliárd forintért kínált V. kerületi négyemeletes, több mint kétezer négyzetméter összterületű műemléképület, amelynek pincéjében középkori falrészletek, talán lakótorony maradványai találhatók.

Az V. kerületi műemlék épület a második legdrágább ingatlan

Az egykori lakóházat most elsősorban kereskedelmi tevékenységre alkalmasként hirdetik, de magánklinikának, cégközpontnak is ideális lehet, de tovább bővíthető lakások vagy hotel kialakítására is.

Változatlan áron, továbbra is 3,3 milliárd forintért vár vevőre az a nyolc szobás Szépvölgyi úti villa, amely természetvédelmi terület mellé épült, és már áprilisban is az élboly impozáns szerelője volt. A ház lakóit okostechnológia és megújuló energia várja, ami a lifttel, medencével és wellness részleggel is felszerelt amerikai stílusú épület rezsijét mérsékeltebbé teszi, bár ez egyelőre nem volt elég ahhoz, hogy új tulajdonosra találjon a toplista bronzérmese.

Most 200 millióval olcsóbb, mint áprilisban ez a luxusvilla

Forrás: ingatlan.com

Borospincével, belső üveglifttel felszerelt és okos otthon vezérléssel ellátott Széchenyihegyi luxus villa következik a sorban negyedikként. E ház minden szintjéről és teraszáról csodálatos és elvehetetlen kilátás nyílik Budapest hídjaira és épp csak leszorult a dobogóról 2,9 milliárd forintos irányárával. A hatszobás, örökpanorámás XII. kerületi ingatlan 2023-ban épült, ennek megfelelően a legmodernebb épületüzemeltetési technikával szerelték fel.

A Jégverem utcai luxuslakás is a lista régi szereplője

Fotó: ingatlan.com

A toplista végén egy másik ismerős, a korábbi listán is az élbolyban szereplő Jégverem utcai luxuslakás bukkan fel, aminek árát viszont időközben leszállították. Tavasszal még 3 milliárd forintért, most 2,8 milliárd forintért keresnek vevőt a 14 szobás műemlék házra, amely több mint 200 éve épült, pincéjében azonban hat autóra méretezett mélygarázst is kialakítottak, ami önmagában is jelentős érték a budai Vár aljában.

Szédítő négyzetméterárak a lakáspiacon

A lista elején szereplő ingatlanok mindegyike komplett ház, az önálló lakásként hirdetett luxusingatlan árazása szerényebb, bár

a négyzetméterárak szédítőek.

Mintegy 7,5 millió forintos négyzetméteráron hirdetnek egy három szobás, 188 négyzetméteres Vörösmarty téri penthouse lakást, amely 1,4 milliárdos irányárával a legdrágábban hirdetett lakás az aktuális kínálatban Budapesten.

Fotó: ingatlan.com

Nem sokkal kevesebbért, a budai oldalon a történelmi várnegyed aljában, a Várkert Bazár szomszédságában leköthető egy egyedülálló panorámás, a Budai Várnegyedre, Gellért-hegyre, Dunára, Lánchídra és Erzsébet-hídra tájolt kilátással tervezett negyedik emeleti egyszintes lakás, amely újépítésűként szerepel a kínálatban.

Az egyszintes penthouse lakást az I. kerület szívében, csaknem 400 négyzetméteren 1,2 milliárd forintért kínálják. Az ötszobás Duna-parti luxusingatlan különlegessége, hogy a legmodernebb technológiával épül, okosotthon rendszerrel és megújuló energiával tervezték.