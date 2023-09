Eddig még nem látott modern, fényűző lakó- és kereskedelmi épület építésébe fogott Belgrádban a Ferencváros labdarúgócsapatának élére hétfőn kinevezett szerb Dejan Stankovic egyik vállalkozása. Az Informer szerint a Slavija tér és környéke évtizedekig lehangoló képet nyújtott a romos házakkal, most azonban a főváros egyik legszebb, legrendezettebb része lesz a King’s Circle Residencesnek köszönhetően. A cikk kiemeli, hogy Stankovicék cége negyed évszázados iparági tapasztalattal rendelkezik, korábbi munkáik New York, London és Párizs szellemiségét idézik meg, a projekt végső részleteiről pedig nemzetközi zsűri döntött, amelyben a világhírű amerikai egyetem, a Harvard egyik professzora is helyet kapott.

Stankovicék épületei New York, London és Párizs szellemiségét idézik meg.

Fotó: The Maison Royale

Az írás hangsúlyozza, hogy a King’s Circle Residences a vonzó homlokzati elemeivel, szabálytalan oszlopaival, egyes részein pop-art stílusú színösszetételével rendkívül lenyűgöző lesz. A komplexumban

a 200 apartman mellett

üzletek és

irodák is helyet kapnak, de lesz benne

spa- és wellnessközpont,

étterem,

játszótér, valamint

rengeteg garázs is.

Az Informer emlékeztet, hogy nem csak üzleti céllal használják a Maison Royale néven ismert vállalkozásukat, mert amikor

az elmúlt 120 év legnagyobb esőzései következtében kialakult árvíz elöntötte a Belgrádhoz közeli Obrenovac települést, Dejan Stankovicék majdnem egymillió euróból (387,83 millió forint) oldották meg 28 család lakhatását.

Az immár Budapesten dolgozó, 44 éves tréner a koszovói szerbeket sem hagyta magukra, házakat épített és segélyszállítmányokat küldött nekik, sőt, személyesen is meglátogatta őket. A koronavírus-járvány kitörését követően előbb lélegeztetőgépeket szerzett, majd több mint 200 ezer euró (77,56 millió forint) értékben adományozott egészségügyi felszereléseket egy klinikának.

Fotó: The Maison Royale

Az összképet némileg árnyalja a Birn.rs cikke Stankovicék építőipari társaságáról. Ennek alapján a cég sokszor bontási vagy építési engedélyek nélkül is elkezdi a munkálatokat, a profitmaximalizálás érdekében ráadásul rendszerint olyan területek is beépít, amelyekre egyébként nincs felhatalmazása. Néhány esetet a hatóságok is kivizsgáltak, és megtörtént, hogy bontásra is felszólították őket.