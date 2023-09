A korábbi években teljesített 15 százalékos növekedések után nehezen éli meg az építőipar a jelenlegi csökkenő trendet, az idei első hét hónapban kimutatott 5,3 százalékos éves szintű elmaradás ráadásul már egy tavalyi alacsony bázishoz mérten jelentkezik, és összességében 20 százalékos szintkülönbséget rejt – válaszolta a Világgazdaságnak Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke.

A befejezett munkák után nem jön elég utánpótlás, csökken a szerződésállomány.

Fotó: Molnár Péter / Hajdú-bihari Napló

A legsúlyosabb mutató az ágazat hó végi rendelésállományának mintegy 25 százalékos mínusza az egy évvel korábbihoz képest, ez pedig a szakszövetségi vezető szerint előrevetíti a tartós feszültséget, a keresleti és kínálati olló tágulását.

A most megrendelt munkálatok teljesítési ideje átlagosan két év,

az új megrendelések értéke viszont folyamatosan csökken,

júliusban 7 százalékkal volt kevesebb az előző év azonos hónapjában kötötteknél, ami tartós lejtmenetet vetít előre.

A magyar építőipar 7 ezermilliárd forint építési-szerelési tevékenységre képes 2022-es áron, de a kereslet egyre szerényebb, az építési célú közbeszerzések értéke jelenleg a múlt évinek mindössze a 20 százalékát teszik ki – mutatott rá Koji László a súlyos veszélyt jelző tendenciára.

A mélyépítés van a legkritikusabb helyzetben,

az egyéb építményekre vonatkozó szerződések volumene már 39,9 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. A szakszerelőipar jobban áll, az építés logikus folyamat, legtovább ennek az alágazatnak a munkája tart ki, ott jelentkeznek majd legkésőbb a csökkenő rendelésállományból adódó keresleti mínuszok.

A legkritikusabb helyzetben a mélyépítés van.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Az épületek építésében kimutatott 14,1 százalékkal nagyobb termelési érték az elnök szerint néhány nagy létesítmény befejező számláiból és a korábban kötött szerződések árkülönbözetének elszámolásából adódhat.

Az immár csaknem 25 százalékkal kisebb hó végi teljes rendelésállomány és

a folyamatosan apadó új szerződési értékek az ágazat negatív jövőképéről árulkodnak.

A KSH-gyorsjelentés júliusról szól, de az ágazatban már az augusztusi, sőt, a szeptemberi tendencia is ismert, azóta is tovább csökkentek a rendelések, elsősorban a vasúti és infrastruktúra-fejlesztés állt le, de idén például egyáltalán nem indult víziközmű-beruházásra közbeszerzési eljárás – tudtuk meg.

Kettészakadt az építőipar: ellentétesen alakul az alágazatok teljesítménye A nyers adatok szerint 3,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit az építőipari termelés volumene júliusban. Az alacsony bázishoz mért növekedés mögött kettősség rejlik: az épületek építésének termelése 11,6 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké 5,0 százalékkal csökkent. A júniusinál 8,5 százalékkal nagyobb volt az ágazat termelési értéke, az éves össztermelés viszont 5,3 százalékkal csökkent.

„Váratlan pozitív korrekciót mutatott az építőipar júliusban, ami kedvező a harmadik negyedéves gazdasági növekedési kilátások megtámasztását tekintve, de a hónapról hónapra igen változékony számokat produkáló iparág lefelé csorgó trendjét ez nem fordítja meg” – kommentálta a KSH adatait Horváth András, az MBH Bank vezető elemzője.

A júliusi adatban néhány nagyobb projekt zárásának a statisztikába való bekerülése is szerepet játszhat, de a szakértő továbbra is 8 százalék körüli csökkenést lát reálisnak idén, vagyis az első hét hónap 5,3 százalékos mínusza után a következő hónapokban további csökkenést realizál.

Az MBH Bank vezető elemzője szerint a meglévő szerződésállományok alapján

rövidebb távon elegendő megrendelés látszik az építőiparban,

de az új szerződéskötések csökkenő szintje – elsősorban az egyéb építmények esetében – és az iparági szereplők véleménye alapján további lassulással lehet számolni, számottevő kiesés az ismert állami beruházási tevékenység visszafogása és a negyedével csökkenő lakásépítési és -felújítási tevékenység.

Az építőipar rendelésállománya továbbra is csökkenő pályán halad.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság (archív)

Az építőipar júliusi adatai pozitív meglepetést okoztak, a szakértők ugyanis visszaesést vártak. A mai adat azonban csak óvatos optimizmusra ad okot, hiszen az ágazat rendelésállománya továbbra is csökkenő pályán halad – jelezte Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza.

Regős egy beszédes jelenségre is rámutatott, nevezetesen, hogy az építőipar árai továbbra is rendkívül magasak, ez pedig szintén visszafogja a termelést – márpedig ha ennek ellenére is csak kismértékű a visszaesés, vagy ahogy ebben a hónapban látszódott, még növekedés is történik, akkor