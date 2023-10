Visszaszámlál a lakáspiac, minden érintett a CSOK Plusz bejelentésére vár. Összegyűjtöttük, hogy mit lehet már tudni és mit várnak az érintettek az átalakuló támogatástól.

Másképp számol a CSOK-kal, aki tervez még gyereket és aki már nem

Fotó: Shutterstock

Meddig lesz CSOK?

A CSOK nem szűnik meg, csak átalakul, a jelenlegi formájában 2023. december 31-ig él.

2024-ben mind a falusi, mind a klasszikus CSOK változik. Az előbbi részletei egyébként már ismertek, a módosításokat a nyáron bejelentették. Változik ezen kívül a településlista és emelkedik a támogatás összege is megvásárolt, vagy meglévő ingatlan korszerűsítése esetén. A részletekről itt olvashat.

Amit azonban még nem lehet tudni, hogy a városi CSOK-ként emlegetett, hivatalosan CSOK Plusz néven beharangozott másik konstrukció részleteit mikor jelenti be a kormány – erre vár a piac. Fontos, hogy a jelenlegi CSOK-ot fel lehet később is használni, az év végi határidő az igénylésre és a szerződések megkötésére vonatkozik mindkét konstrukció esetén.

A következőket lehet tudni az új CSOK Pluszról:

a konstrukció a kamattámogatásra, kedvezményes hitelekre fókuszál majd,

a első lakáshoz jutást, bővítést, felújítást, minőségi lakáscserét támogatja,

valószínűleg gyermekvállaláshoz kötik,

várhatóan nem vehető igénybe a már megszületett gyermekek után,

a vállalt gyermekek megszületésével viszont csökken a tartozás.

Sok pénz múlik a jó döntésen

Fotó: Shutterstock

Most érdemes vásárolni, vagy jobb kivárni az új CSOK-ot?

A falusi CSOK-kal érintett településeken a helyzet egyértelmű, a vevők most kivárnak, hiszen hamarosan nagyobb támogatáshoz juthatnak. A kedvezményre kijelölt falvakban ezért visszaesett a kereslet, az elhalasztott tranzakciók azonban már a jövő év elején többletként jelenhetnek meg a számokban.

Akik viszont nem terveznek több gyereket, arra számítanak, hogy inkább most érdemes lépni, és ez jól kirajzolódik az ingatlan.com oldalán elérhető hitelintéző, a money.hu statisztikáiból is. Eszerint a CSOK-ot is figyelembe vevő érdeklődések száma 40 százalékkal nőtt az elmúlt hónapokban – mondta a Világgazdaságnak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Még az idén CSOK-os vevőként jelenhetnek meg a piacon a kései 30-asok,

tehát azok, akik nem számolnak már több gyerekkel. Ők vélhetően most azt mérlegelik, hogy vásároljanak-e a még elérhető támogatási feltételek mellett. A CSOK lehetőségével és a kapcsolódó kedvezményekkel az elmúlt hat évben sokan, egyre többen éltek: 2016-2017-ben például minden hatodik vevő vette igénybe a kedvezményt, majd folyamatosan nőtt az arány, 2022-ben így már majdnem minden negyedik élt vele.

Mi épül a CSOK-ból?

Minden ötödik új építésű ingatlan finanszírozásában és minden negyedik jelentősebb felújításánál ott van a CSOK, melynek az anyagi támogatáson túl lélektani és multiplikátor hatása is van az építkezőkre és az építőkre.

Az építőipar összes tevékenységén belül 20 százalékot tesz ki a lakásügy, ami a lakásépítést és a felújításokat jelenti.

Ez nem túl nagy arány, hiszen Németországban például ugyanez a szám 35 százalék – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke. Hozzátette: nálunk lényegesen nagyobb volumenű elmaradás van a lakhatás műszaki, energetikai helyzetét tekintve.

Az ÉVOSZ javaslata az 5 százalékos kamatsapka bevezetése, melynek lényege, hogy a lakásvásárlóknak ne kerüljön többe a hitel ennél az úgynevezett lélektani határnál. Részletes számításokkal vezették le, hogy a megélénkülő kereslet révén az állam annyi többletbevételhez jutna az adók és járulékok révén, amitől nullszaldós lenne a költségvetés oldaláról a támogatás.

A CSOK-nak az anyagi támogatáson túl lélektani és multiplikátor hatása is van az építkezőkre és az építőkre

Fotó: Nagy Gábor / Kisalföld

A társadalompolitikai célok elérése érdekében a kormány további kamattámogatással élénkítheti a gyereket vállalók körében a keresletet, Koji László szerint pedig elképzelhető, hogy ezt a 3 százalék feletti kamatok átvállalásával teszi. Ezzel a lakáspiac és a családpolitika egyszerre lenne kedvezményezett. „A falusi CSOK jól működik, eddig folyamatos feladatot adott a vidéki mikro- és kisvállalkozói körnek” – hangsúlyozta az ÉVOSZ elnöke.

A magyar építőipar évente 25 ezer új lakás megépítésére és 200 ezer felújítására alkalmas, kapacitásprobléma tehát nincs. Idén 17 ezer otthont adnak használatba, és körülbelül 180 ezer lakás felújítását fejezik be.

Nem ez az év a kritikus, hanem 2024 lesz az, ezért mielőbb lépni kell, hiszen már drasztikusan, 30 százalékkal csökkent a lakásépítők szerződésállománya idén. Ebből következően jövőre 25-30 százalékkal kevesebb új lakás épül és a használt lakásfelújítási számok is lényegesen szerényebbek lesznek. Az építési piac lassulása ráadásul nem azonnal mutatkozik meg, a nagy lakásszámú projekteknél 1,5-2 éves megvalósítási idővel kell számolni.

Minél később ismeri meg a támogatásra jogosult kör és a szakma az új CSOK feltételrendszerét, annál később hatnak az intézkedések a piacra.

Nagy volumenű lakásépítésekre az ipari beruházások színterei, a fejlődés előtt lévő városokban, így

Debrecenben,

Székesfehérváron,

Kecskeméten,

Nyíregyházán és

Miskolcon lehet igény, ahol igen komoly lakhatási keresletet generálnak a fejlesztések.

Milyen hatása lehet a CSOK Plusznak a lakásárakra?

A jelenlegi helyzetben nem lehet számítani az árak megugrására, mert nem az otthonteremtési támogatásoknak, hanem az alacsony kamatoknak volt nagyobb szerepe a lakásárak emelkedésében – szögezte le Balogh László.

A lakáspiac jelenlegi rákfenéje, hogy nincs kedvező hitel, a kamattámogatottal ugyanis három legyet lehet egy csapásra ütni

– fogalmaz az ingtalan.com vezető gazdasági szakértője, aki szerint egyébként így lehet megnövelni a vevők pénztárcáját, és ezáltal a CSOK értékkövetése sem jelentene túl nagy terhet a költségvetésnek. A kamattámogatott hitel ráadásul visszatérítendő, ezért az eladók nem tudják úgy beárazni, sem beépíteni az árakba, mint a nagy összegű, vissza nem térítendő támogatásokat.

Nem számítanak az árak megugrására az újlakás-építők sem, miután Budapesten jelenleg is 6-7 ezer lakás vár értékesítésre, miközben az éves eladási szám most 2,5 ezer darab, vagyis keresletélénkülés esetén is van elérhető készlet bőven.

Nagy kérdés, hogy az új CSOK volumenében leköveti-e majd az elmúlt két év piaci árváltozásait, azaz fog-e olyan növekedést mutatni, amivel hasonló mértékű segítséget jelent a vételár finanszírozásában, mint a 2016-ban bevezetett – összegezett Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal alelnöke, a Metrodom Építő Kft. ügyvezetője. Úgy véli, ennél izgalmasabb kérdés a vevők jövőbe vetett hite, mert ez a lakáspiac alapja, a vásárlási döntések mozgatórugója.

A falusi CSOK folyamatos feladatot adott a vidéki mikro- és kisvállalkozóknak

Fotó: Shutterstock

A lakáspiac összességében zuhant be, nagyot esett a tranzakciók száma idén, nem csak a CSOK-osoknál. Az újlakások piacán a vásárlók 20 százaléka vesz igénybe CSOK-ot, ami azt jelenti, hogy a piacra gyakorolt hatása a CSOK Plusznak is ebből eredően korlátozott lesz.

Még mindig a magas hitelekkel és kamatokkal találkoznak azok, akik nem vállalnak új gyereket és piaci hitelt kell igénybe venniük

– jelezte Kiss Gábor, hozzátéve, hogy ebben már érzékelhető egy jó trend, de az érdemi hitelezés 6 százaléknál indul meg, volumennövekedés pedig 5 százalék alatt várható.

Megtöbbszöröződtek az újlakásárak A jelenlegi CSOK bevezetésekor, 2016-ban 500 ezer forint volt a budapesti új lakások átlagos négyzetméterára, most két-háromszor annyi, elvileg ugyanilyen arányban kellene, hogy növekedjen a CSOK támogatási értéke.