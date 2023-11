London és Bahrein elől happolta el a világ egyik legnagyobb sportszervezetét Magyarország

„Az elhanyagolt városi ipari területek fejlesztésére elindított kormányzati rozsdaövezeti akcióterv részeként kaptuk meg a lehetőséget, hogy rehabilitáljuk az egykori Láng Gépgyárat és környékét. Saját pénzből, saját erőforrásainkat felhasználva 2022 szeptemberében vágtunk neki a környezeti kármentesítésnek, amely idén decemberben ér véget. A projekt nem új keletű, a tervezési folyamat már régóta zajlik, sok időt és energiát fektettünk bele, a több tízmillió eurónyi tervezési és előkészítési költségek mellett. Miután egy 8,2 hektáros fejlesztésről van szó, ezért arra is figyelünk, hogy elegendő mennyiségű parkolóhely legyen majd: összesen 3125 darab parkolót hozunk létre. Tulajdonképpen bevisszük a Forgách utcát a föld alá, ahol többszintes parkolóház lesz. De ez még nem minden: úgy döntöttünk, hogy egy kéthektáros közparkot, és ezáltal egyedi mikroklímát is kialakítunk, fákkal és rengeteg növénnyel” – mondta a Világgazdaságnak Zentai Péter, a beruházás mögött álló Southblaze Kft. egyik tulajdonosa és vezetője.

A Láng-projekt értékét 500 millió euróról közel egymilliárdra növelték.

Fotó: Láng Group

Londont, Bahreint, Abu-Dzabit és Szingapúrt előzte meg Budapest

Az már egy ideje köztudott, hogy Budapestre költözik az úszás és a medencés sportok világszövetsége, a World Aquatics (WA, amely a FINA és a LEN összeolvadásából jött létre), nemrégiben pedig az is kiderült, hogy pontosan hova – a Váci út 152–158. alatt fekvő volt Láng Gépgyár rozsdaövezeti területére.

Zentai Péter elárulta, már régóta tárgyalnak a világ harmadik legnagyobb sportszervezetével, és hatalmas sportdiplomáciai sikerként értékeli, hogy a WA végül úgy határozott, majdnem ötven év után a svájci Lausanne-ból átteszi a székhelyét a magyar fővárosba. „A verseny ráadásul egyáltalán nem volt lefutott: Londont, Bahreint, Abu-Dzabit és Szingapúrt is sikerült maga mögé utasítania Budapestnek. Erre pedig tényleg minden magyar büszke lehet” – jegyezte meg Zentai Péter, aki szerint ezután jelentősen nőni fog hazánk szerepe és jelentősége a vizes sportokban.

A szövetség azt is vállalta, hogy a hazánkba költöző központjában

minden második alkalmazott magyar lesz, vagyis rálátást kapunk majd a WA működésére.

„Nagyon szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az úszóink is profitáljanak ebből a beruházásból” – hangsúlyozta.

Zentai Péter szerint a World Aquatics budapesti székháza teljes immunitást kap, minden szempontból önálló lesz.

Fotó: Tóth Balázs / Fotóstúdió

Műemléki épületek, lakóingatlanok, üzletek, irodák

A hibrid megoldásoknak köszönhetően a tervezőasztalon eddig is jól megfértek egymás mellett a lakóingatlanok, az üzletek és az irodák, a sport pedig nagyjából két éve került képbe. Zentai Péter kiemelte, 1432 lakást építenek fel itt, míg a World Aquatics székháza a Turbina utca felőli oldalon, részben a műemlékvédelem alatt álló, Alpári Ignác által tervezett szerelőcsarnok hasznosításával valósul meg. „Ez azt jelenti, hogy mintegy bruttó 419 700 négyzetméternyi földfelszín alatti és feletti területet alakítunk ki.” Ebből a tervek szerint

132 202 négyzetméteren irodaépületeket,

134 839 négyzetméteren pedig lakóházakat építenek, miközben

3125 darab parkolót is létrehoznak a székház kialakítása mellett.

A projekt része az is, hogy a Váci úti oldalon lévő műemléki épületeket megóvják, amelyek új konferenciafunkciót kapnak. Ez egyébként az egykori kazánkovács- és szerelőműhely épülete.

Nálunk debütál a világon egyedülálló fedett, óriás műugrótorony

A bérleti konstrukció 15 plusz 15 évre szól majd, a létesítményben egy normál méretű, 50 méteres versenymedencén kívül a világon kuriózumnak számító, fedett óriás műugrótorony is lesz. „A specifikációt illetően nem sok mozgásterünk van, azt és úgy kell megépítenünk, ahogyan le van írva” – mutatott rá. Az ingatlanfejlesztő beszélt arról is, hogy a világversenyeknek továbbra is a Duna Aréna ad majd otthont, amely a beruházás helyszínétől csupán két-három perc sétára található. A sportcentrum kihasználtsága pedig hosszú távon biztosított azzal, hogy a WA gyakorlatilag házhoz jön 2026-ban. A szövetség teljes immunitást kap, minden szempontból önálló lesz – fogalmazott Zentai Péter, hozzátéve, a kollégái között nemcsak sportot szerető, de ahhoz értő emberek is vannak, akik a World Aquaticsszel „közösen lélegeznek, mozognak”, miközben a kormány mellett az emberek többsége is támogatja ezt a projektet.

A tervek szerint a vizes komplexum 2026 végére készülhet el, de a sportági világszövetség részben már a jövő évben átköltözik a magyar fővárosba. Az is felmerült, hogy a 2027-es vizes világbajnokságot – melynek központi helyszíne a Duna Aréna – már innen fogják lebonyolítani.

Hírnév, pénz, fejlődés – az olimpiarendezés nem hülyeség

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, az augusztusi budapesti atlétikai világbajnokság megrendezésével hazánk gyakorlatilag megmutatta, hogy felkészült akár egy olyan méretű és színvonalú sportesemény lebonyolítására is, mint az olimpia. Zentai Péter szerint a nyári játékok megszervezésének erős a gazdasági hatása, nem beszélve a tőkebefektetésekről, a turizmusról vagy a hosszú távon jelentkező bevételi lehetőségekről.

Az, aki úgy véli, hogy egy olimpiarendezés hülyeség, a hírnév mellett pedig nincs szükségünk se a pénzre, sem a fejlődésre, valószínűleg nem ezen a világon él

– közölte.

Korábban a beruházó a projektértéket 500 millió euróról közel egymilliárdra növelte, mert számolni kellett az építőipari anyagárak emelkedésével, és számos újszerű, energiatakarékos, innovatív megoldás bevezetésével. A fejlesztés egyszerre biztosít lakhatási lehetőséget a pályakezdő fiatalok, családosok számára, miközben a legmodernebb irodai megoldásokkal szolgálja ki a teljes irodapiaci szegmenst úgy, hogy közben a város új „zöld szíveként” is funkcionál majd.