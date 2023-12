Híresen rossz energiahatékonyságú az egyik leggyakoribb hazai épülettípus, a Kádár-kocka, aminek egyik példányát alakította át a VELUX cégcsoport egy mintaprojekt keretében – olvasható a vállalkozás csütörtöki közleményében, mely arra is felhívja a figyelmet, hogy a felújított otthonok fenntartási költségeinek csökkenése miatt a beruházás rövid időn belül megtérülhet, különösen, ha a lakásfelújítási támogatások, például a CSOK+ segítségével valósul meg.

A közlemény arra is rámutat, hogy Magyarországon az épületek energiafogyasztása még az ipar és a közlekedés energiaigényét is meghaladja, a teljes hazai energiafogyasztás 40 százalékát kitéve. Ráadásul 33 százalék a háztartásokhoz köthető, főként azért, mert a Magyar Energiahatékonysági Intézet adatai szerint

Magyarországon 1,6-szor több energiát fordítunk otthonunk fűtésére, mint az EU-s átlag.

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

A KPMG Global Construction Survey 2023-as kutatása pedig arra mutat rá, hogy erre a megoldást a magyar építési piac szereplőinek véleménye szerint a meglévő épületek felújítása jelentheti. A közlemény szerint a két lakáscélra, vásárlásra és bővítésre is felhasználható CSOK+ is ezt ösztönzi azzal, hogy a lakástámogatás fordítható például tetőtér-beépítésre, ami a már meglévő ingatlanok bővítésének egy fenntarthatósági és anyagi szempontból is kedvező alternatívája.

Felújítandó épület pedig van bőven, amik között különösen elterjedt a Kádár-kocka, melyből mintegy 800 ezer található az országban, ami a hazai házak harmadát jelenti. A felújítás és korszerűsítés mellett szól az is, hogy

egy átlagos, 2001 után épült családi vagy sorház primer energiafelhasználása Magyarországon 173 kilowattóra/négyzetméter/év, ezzel szemben egy Kádár-kockáé 410 kilowattóra/négyzetméter/év.

„A Kádár-kockák relatíve alacsony piaci árában megláthatják a lehetőséget azok, akik olcsón szeretnének felújítandó családi házhoz jutni. Egy 2023-as kutatásból kiderül, hogy az eladó Kádár-kockáknak mindössze 7 százaléka van szigetelve, a nem felújított kockaházakért pedig nem tolonganak a vevők: az energiaárak robbanásszerű növekedése miatt eladósorba került felújítatlan Kádár-kockáknak mindössze ötöde kelt el a téli hónapok során, és ezek is a meghirdetettnél jellemzően 13–30 százalékkal alacsonyabb áron találtak új gazdára” – mondta el Kovács Gábor, a VELUX Public Affairs vezetője.

A cégcsoport ezért hozott létre egy olyan mintaprojektet, melynek célja egy könnyen ismételhető, lemásolható terv létrehozása volt. Ennek alapját a tetőtér beépítése adta, mely nemcsak a hasznos területet növelte meg, de több lett a természetes fény, hatékonyabb lett a szellőztetés és a hőszabályozás is.