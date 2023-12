Az idei év eleje egyenes folytatása volt a 2022-es év zárásának – kezdi az elemzést Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője a belvárosi ingatlanpiacot értékelve. Kifejtette, hogy az árak stagnáltak, továbbra sem lehetett a korábbi árakhoz hasonló értékesítéseket eszközölni a belvárosi ingatlanpiacon. És míg az első három hónap némi növekedést is mutathatott, az április közepétől közel három hónapig tartó időszak mélypontnak számított, csaknem 30 százalékkal kevesebb tranzakció zajlott, ami jókora kihívást jelentett a piaci szereplők számára. Ez a három hónap alapjaiban határozta meg az egész év mérlegét – mutatott rá a szakértő.

A kereslet visszaesett, de év vége felé megjelentek a befektetők. Fotó: Kallus György

Nyár közepén kezdődött némi fellendülés, minden piaci szegmensben javuló tendencia mutatkozott. A belvárosi ingatlanok iránti kereslet növekedése és a tranzakciók számának emelkedése pozitív irányba terelte a piacot. A visszaesés után a szereplők újra megtalálták bizalmukat, és az ingatlanpiac dinamikusabbá vált.

Az őszi időszakban pedig egyértelműen jellemző volt, hogy a belvárosi ingatlanpiacon ismét felbukkantak a külföldi érdeklődők, mintegy 40 százalékkal többen, mint az előző időszakokban: a vietnámiak és a kínaiak mellett orosz és az amerikai vevők is. A Central Home adatbázisa szerint ebben az időszakban mintegy 5 százalékos átlagos ingatlanérték-növekedés mérhető. Ez azonban hiába hangzik pozitív értékként, az mértékét figyelembe véve reálérték-csökkenés. Ben-Ezra Orran szerint hasonló jelenséget tapasztalunk, mint a tavalyi év vége felé, erősödik az aktivitás a keresleti és a kínálati oldalon is, mintha sokan már egy új döntéssel szeretnének átlépni a következő évbe. Az aktivitás mind a keresleti, mind a kínálati oldalon megnőtt, és a tranzakciók száma is fellendült, így az év végi időszakban a belvárosi ingatlanpiac felélénkült.

Az adásvételek volumene évek óta hullámzó, az előző évhez képest közel 10 százalékos visszaesés volt tapasztalható az eladások terén. Ezzel szemben a kiadási piac egész évben erős volt, mind a hosszú távú bérbeadások, mind pedig az jól teljesített. A szakértő szerint az igazi kihívás az a belvárosi ingatlanokkal foglalkozó szakemberek számára, hogy rugalmas megoldásokat tudjanak kínálni az ügyfeleiknek, akik így a magas belvárosi ingatlanárak és a hitelkamatok ellenére érdekeltté válhatnak a vásárlási folyamatban.