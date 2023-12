„A Beluga-projekt azokat a felső középosztálybeli magyarokat célozza meg, akik megengedhetnek maguknak egy minőségi otthont. A tizenharmadik kerületben, a Duna partján, a Bodor utca és a Népfürdő utca sarkán 320 lakást alakítunk ki 2025 végére, az építkezés bruttó 50 ezer négyzetméteren zajlik. A szuperprémium lokáció és a dunai panoráma, valamint a közvetlenül az épület előtt található Dagály fürdő úszómedencéi miatt az új építésű ingatlan vásárlásán gondolkodók első számú lehetősége lehet ez a beruházás. Ezek a feltételek ugyanis ritkán elérhetők a vevők számára” – mondta a Világgazdaságnak Zentai Péter, az Idom Házak egyik tulajdonosa. Ez a társaság felel a Beluga Bayre keresztelt beruházás fejlesztéséért.

A Bodor és a Népfürdő utca sarkán 320 szuperprémium lakást alakítanak ki 2025 végére.

Fotó: Nador Group

A szakember elárulta,

a négyzetméterárak 1,28 és 2,85 millió forint között mozognak,

a végső összeg azonban nagyon sok tényezőtől függ: például a terasz méretétől, a lakás tájolásától, illetve elhelyezkedésétől, és az sem mindegy, hogy hányadik emeletről beszélünk. „Én egy átlagos árnak gondolom ezeket, figyelembe véve a már említett kivételes lokációt és az építkezés során felhasznált szuperprémium építőanyagokat” – jegyezte meg Zentai Péter. Az ár ugyanis tartalmazza a ma elvárható

magas minőségi és korszerűségi feltételek mellett

az okos megoldásokat, valamint

a társasházakon belül elérhető szolgáltatásokat.

Mélygarázs: költséges, veszteséges, mégis elengedhetetlen

A Beluga esetében például 24 órás porta- és garázsmesteri szolgálat áll majd a lakók rendelkezésére, ami egyébként nem magától értetődő, mivel a Duna mellett nemcsak költséges, de tulajdonképpen veszteséges is mélygarázst kialakítani. „Sok fejlesztő meg sem próbálkozik ezzel, nekünk azonban fontos volt, hogy az itt lakók számára ezt is biztosítsuk. A 320 lakásra így végül 460 parkolóhely jut, ez pedig nemhogy a kerületben, de más, már megvalósult projekteknél sem jellemző.” Zentai szerint erre elsősorban azért van szükség, mert bizonyos ingatlanmérettől felfelé már nem egy, hanem legalább két gépjárművel rendelkeznek a háztartások.

Beluga Bay: 24 órás porta- és garázsmesteri szolgálat áll majd a lakók rendelkezésére.

Fotó: Nador Group

Több száz elektromos autó tölthető egyszerre

A tervezők a jövőre is gondolnak, a kocsibeállók jelentős részét elektromos töltőegységekkel szerelik fel. „Már most meglovagoljuk az elektromos autózás forradalmát, mivel azt gondoljuk, hogy a közeljövőben fontos szempont lesz a töltési lehetőség lakásvásárláskor. Ezért a kivitelezők nagyon vastag kábelhálózattal és megfelelő kapacitással állnak fel, hogy egyszerre akár több száz e-autót is rá lehessen csatlakoztatni majd a rendszerre.

A Beluga Bay különlegessége, szolgáltatása lesz többek között az is, hogy a hazaérkezést megelőzően takarítás kérhető a portaszolgálattól – ezt várhatóan a közös költség terhére rendelhetik majd meg a lakástulajdonosok. „A különböző kávézók, reggelizők, éttermek mellett lesz wellness- és sparészleg az épületben, sőt, aki sportolni, mozogni szeretne, megteheti egy kisebb konditeremben” – sorolta Zentai Péter, kiemelve a közelben lévő Duna Arénát és Dagály fürdőt, melyeknek összesen 40 medencéjük van.

Biciklivel, csónakkal, hajóval és vízi taxival is lehet közlekedni

Akik autómentes közlekedésre vágynak, azoknak ott van a főbejárat előtt elhaladó kerékpárút, az öbölben pedig csónak, hajó és vízi taxi is bérelhető. Az ingatlanfejlesztők azt szeretnék elérni, hogy a lakók házon belül oldják meg a bevásárlást, ezért pékséget, boltokat, postát és szerencsejáték-üzletet is terveznek a létesítménybe.

„Gyakorlatilag úgy működik majd a társasház, mint egy ötcsillagos hotel. Miközben az elérhető szolgáltatások magas életminőséget biztosítanak, addig a saját lakásába azt engedhet be az ember, akit akar.”

Nekem a megfizethető luxus egyébként valahol az 1,2 millió forintos négyzetméterártól kezdődik, és az 1,8 milliósig terjed. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi magyar piacon mi ebbe a kategóriába esünk

– magyarázta.

Az építkezés során kialakított 460 parkolóhely nemhogy a kerületben, de más, már megvalósult projekteknél sem jellemző.

Fotó: Nador Group

Zentai Péter arról is beszélt, hogy ugyan haladnak a korral, és ezáltal megfelelnek a digitalizáció támasztotta követelményeknek, de a munka elvégzésére továbbra is embereket, nem pedig robotokat bíznak meg. „A masszőrt nem váltjuk ki egy masszázsfotellel, ahogy a takarítást sem fogja nálunk gép elvégezni. Maradunk a jól bevált, hagyományos módszereknél.”