Lagzi Lajcsi vadászháza is eladó: 235 millió forintért kínálják

A több mint ötmilliárd forintért kínált kastélyához képest töredék áron kelhet el Galambos Lajos mocsai birtokán álló vadászház, amit folyamatosan néznek az érdeklődők, és már határozott elképzelésekkel is megkeresték az értékesítésével megbízott ingatlanközvetítőt a hírek szerint. A közvetítő szerint rendezvényközpontként és kisállat simogatóként is sikeresen üzemelhet a ház, de családi lakhelyként is jól szolgálhat.

2024.01.13. 15:49 | Szerző: S. T.