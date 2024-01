Debrecen mögé máris felugrott a második helyre Szeged az eladó használt lakóingatlanokra érkező érdeklődések számát tekintve januárban a vármegyeszékhelyek és megyei jogú városok között, viszont a növekményben, a több mint 60 százalékkal több érdeklődő révén már az első helyen van a BYD-beruházás leendő helyszíne – összegezte a keresleti adatokat a Világgazdaságnak a legnagyobb hirdetési oldal, az Ingatlan.com illetékese.

A magyar gazdaságtörténet egyik legjelentősebb ipari beruházásának helyszíne lesz Szeged.

Fotó: Shutterstock

Bármit bármilyen áron nem lehet majd eladni

– hangsúlyozta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kérdésünkre. Szegeden már most is 670 ezer forint az eladó használt lakások és házak négyzetméterenkénti középértéke, csak 30 százalékkal van elmaradva a budapestitől.

Mennyivel változnak majd a lakásárak Szegeden?

Noha Szeged jóval kisebb város, mint Budapest, a jelenlegi árszintek már most sem számítanak olcsónak, miután Szeged eddig is a régió felülteljesítője volt. Az Ingatlan.com lakásárindexe alapján a dél-alföldi régió lakásárai 0,5 százalékkal csökkentek 2023-ban, a csongrád-csanádi vármegyeszékhelyen viszont ugyanekkor 3 százalékkal nőttek. Debrecenben 2023-ban 5 százalékos volt az átlagos lakásár-emelkedés, ehhez fog felzárkózni hamarosan Szeged is a piaci szakérő szerint.

A régióhoz képest Szeged már eddig is egy sziget volt, ahol más tendenciák voltak jellemzők, aminek még semmi köze nem volt a BYD-beruházáshoz. Az elektromosautó-gyár beruházásának híre persze nyomban felpezsdítette a keresletet, amely 66 százalékkal nőtt január első három hetében az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.

Az eladó lakások és házak iránt máshol is jelentősen élénkült az érdeklődés, a lakáspiac padlógázzal kezdte az évet. Országosan 22 százalékkal, a megyei jogú városok és vármegyeszékhelyek körében 25 százalékkal nőtt éves alapon a kereslet. Az ehhez képest is kiemelkedő mértékű szegedi keresletugrás tehát már vitathatatlanul az elektromosautó-üzem hatása a szakérő szerint.

A befektetők nem fogják megvárni a magasabb árakat, a beruházás elkészültét, ők hamarabb lépnek

– prognosztizálja Balogh László.

Sokkal drágábbak lesznek a szegedi albérletek

A szegedi albérleti díjak jelenleg a középmezőnyben vannak a 140 ezer forintos középértékükkel. A legdrágábban Budapesten, Győrben és Debrecenben lehet lakást bérelni, ezek a városok sorrendben 240 ezer, 200 ezer és 190 ezer forintos havi díjakkal vezették az ártoplistát 2023 decemberében.

Beszédes, hogy a klasszikusan legdrágább főváros mögött sorakozó Győr és Debrecen egyaránt autóipari beruházási központ, vagyis a gigaberuházások kimutathatóan emelik a bérleti díjak szintjét is. Ez pedig a befektetők szemében jó ok arra, hogy az adott településen vásároljanak.

Felforgathatja Szeged ingatlanpiacát a BYD A jövőbe nem lát, jósolgatni nem szeret, de abban biztos szakértőnk, hogy emelkedni fognak az ingatlanárak Szegeden a BYD elektromosautó-gyár miatt. Kecskemét például a Mercedes-gyár megjelenésének köszönheti, hogy 2011 óta a megyeszékhelyek közül a harmadik legnagyobb ütemű áremelkedés ott ment végbe.

A negyedik legmagasabb albérletidíj-átlag egyébként Székesfehérváron, egy ugyancsak ipari hátterű városban van a KSH-Ingatlan.com lakbérindexe szerint.

Szeged mellett szól még a befektetők szempontjából, hogy Debrecenhez hasonlóan jelentős egyetemváros is. A gazdasági szakértő szerint

a következő egy-két évben akár 30 százalékos bérletidíj-növekedésre is van esély az elektromosautó-üzemnek helyet településen.

Milyen ingatlanokra vadásznak a befektetők?

Akik kiadásban gondolkodnak, a könnyen kiadható, jó lokációjú ingatlanokat keresik.

Népszerűek a nagyobb alapterületű, akár munkásszállóként is üzemeltethető ingatlanok, akár a Kádár-kockák is.

Egy gyár létesítése viszont nem csak a futószalag melletti dolgozókat vonzza az adott településre, hanem különböző vezetőket, a menedzsment tagjait is, ezért az igényesebb lakások is fókuszba kerülnek a piacon. Kecskeméten már láttunk példákat arra – mondta Balogh László –, hogy a lakás- és családiház-építéseket is felpörgetheti egy jelentős ipari beruházás, erre idővel jó esély van Szegeden is.

A csökkenő állampapírhozamok miatt a befektetők keresik a lehetőségeket, számukra egy olyan kiugró áremelkedéssel kecsegtető ingatlanpiac, mint amilyen a szegedi, kifejezetten vonzó terep.