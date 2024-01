Támogatási kisokos A csok plusz igényelhető, ha a családnak már van gyermeke, ehhez vállal további gyermeket, és igényelhető akkor is, ha a családnak még nincs gyermeke, de előre vállal egy, kettő vagy három gyermeket – mondta Hornung Ágnes, aki összefoglalóan elmondta, hogy a támogatás összekapcsolható a falusi csokkal is. Ha egy családnak van két gyermeke, és 5 ezer fő alatti településre költözik, akkor igényelheti a falusi csokot, majd, ha születik még egy gyermek, akkor már a csok plusz is igénybe vehető. A két támogatással 65 millió forintot is igényelhet egy család. A kamat maximum 3 százalék a csok plusz esetében, a tőke összege pedig folyamatosan csökken a gyermekek megszületésével. A második gyermek megszületésétől gyermekenként 10-10 millió forinttal csökken a tőke összege – emelte ki.