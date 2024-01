A világ legmagasabb márkás lakótornyaként és a legmagasabb lakott óratornyaként jelentették be nemrég Dubaj egyik legújabb gigantikus beruházását a London Gate ingatlanvállalat vezetői.

Fotó: Maybach properties / YouTube

A Dubai Marina területére szánt, 450 méter magas felhőkarcoló különlegessége, hogy a svájci luxusóragyártó Franck Muller és az Egyesült Arab Emírségek egyik prémiumingatlan-fejlesztőjének közös projektje 2027-re valósul meg, a 106 emeletes lakótorony tetején egy valódi luxusóra svájci pontosságú ikonikus darabja ketyeg majd.

Újabb gigantikus ingatlanprojekt kapcsán került reflektorfénybe Dubaj a világpiacon.

Az Egyesült Arab Emírségek egyik prémiumingatlan-fejlesztő társasága január elején jelentette be a Franck Muller Aeternitas by London Gate projekt részletes tervét.

A felhőkarcolókban már most is bővelkedő Dubai Marina területére tervezett. 450 méter magas épület a kikötő legmagasabb háza lesz, de óratoronyként csak a világ második legmagasabbja a 601 méteres mekkai Abraj Al-Bait után. A világ jelenleg második legmagasabb óratornya, a 326 méteres Al Quayam viszont az új dubaji projekt elkészülte után a harmadik helyre lép hátra, hiszen a Franck Muller Aeternitas 124 méterrel magasabb lesz.

A legek városában áll a világ legmagasabb épülete, a 828 méteres, 168 emeletes Burj Khalifa is, ami mellett persze minden eltörpül, de az új lakóépülettel mégis sikerült a világelsők közé kerülni egyes kategóriákban.

Úgy veszik az oroszok a dubaji ingatlanokat, mint a cukrot Annak ellenére nagy a kereslet, hogy már másfél éve tart az ukrajnai háború. A CI Capital szerint az Emaar vásárlóinak 12 százaléka volt orosz.

Megalkották a világ legmagasabb márkás lakótorony-kategóriáját, amiben egyértelműen az első lesz az új dubaji torony, ami a luxus városában nem véletlenül a svájci luxusóragyártó céggel lépett partnerségre. A London Gate tervezett beruházása révén jön létre a világ legmagasabb lakott óratornya is, amelyben ultraluxus lakásokat kínálnak néhány napja már megvételre.

Dubajban, a fényűzés városában a lécet még magasabbra emelő prémiumingatlan-fejlesztő, a London Gate vezérigazgatója, Eman Taha úgy nyilatkozott, hogy a luxusóragyártóval kötött márkaszövetség egy „lenyűgöző társulás a luxus, a kreativitás és a dizájn szerelmeseinek”.

Az óratorony, ami lényegében egy luxusóratorony – mint arról Erol Baliyan, a Franck Muller ügyvezető igazgatója beszélt –

az óragyártó első ingatlanügyi együttműködése, de nem az utolsó a világban, ahol további újdonságokkal készülnek előrukkolni.

A London Gate nemrég jelentette be a 106 emeleten épülő egy, két és három hálószobás apartmanok árát is. A már mindössze 10 százalék előleggel leköthető, 20 százalék befizetése után már tovább is értékesíthető

luxuslakásokat négyzetméterenként 2,1 millió emirátusi dirhamtól, mintegy 202 millió forinttól kínálják.

Fizetni bárhogy és bármivel, még kriptovalutával is lehet.

A kétmillió dirhamnál többért vásárlók tíz évre szóló arany vízumot kapnak az emírségbe.