Komlón vagy Dombóváron minden eladásra kínált ingatlant meg lehetne venni az ötöslottó főnyereményéből. A nyertes szelvény 5,88 milliárd forintot ér, ami minden idők egyik legnagyobb nyereménye. Érdekesség, hogy ez a pénz ugyanakkor nem elég Magyarország legdrágább eladó ingatlanjára, de a villa-kínálatból azért lehet szemezgetni.

Fotó: Shutterstock

Az ingatlan.com azt írja, hogy

a legdrágább magyar ingatlan, amit meg lehetne vásárolni a Szombathely mellett található Vas vármegyei kastély, amiért több mint 11 milliárd forintot kellene letenni az asztalra.

Mire elég az ötös lottó főnyereménye?

Bár a Vas vármegyei kastély nagy falat lenne még a lottónyertesnek, a második helyezettre már le lehetne csapni vele. A Pest vármegyei Acsán egy majdnem 60 ezer négyzetméteres birtokon lévő, 1910-ben épült, 2012-ben felújított 15 szobás kastélyért ugyanis 5,12 milliárd forintot kérnek.

Szintén valamivel 5 milliárd forint feletti áron kínálják eladásra a Komárom-Esztergom vármegyei Mocsán azt a kastélyt, amely több mint 1800 négyzetméter alapterületű és 33 szobás. Emellett őspark és tó is tartozik az ingatlanhoz. Az ötös lottó főnyereményéből a budapesti lakóingatlan-kínálat egyik legdrágább szereplőjét is meg lehet vásárolni: a XII. kerületi Orbánhegyen épült 700 négyzetméter alapterületű luxusvilláról van szó, amely egyebek mellett mozival, látványmedencével is fel van szerelve.

A majdnem 6 milliárdos nyereményből már megvehető egy-egy település összes eladó lakása és háza. A legtöbb eladó ingatlant Komló vagy Dombóvár teljes kínálata biztosítja, ahol 235, illetve 158 lakás jön ki a lottóötösből. Az 5,9 milliárdos főnyeremény elegendő lehet egy 30 lakásos szegedi társasház lakásfejlesztési megvásárlására is, amely 3,3 milliárd forintba kerül, így még bő 2,5 milliárd meg is marad.

Az ingatlan.com összeállítása szerint

a lottóötös nyertese megvásárolhatja Balatonmáriafürdő, Felsőörs és Tiszafüred összes eladó lakóingatlanát.

A fővárosi agglomerációban pedig Pilis, Remeteszőlős, Sződliget vagy Zsámbék valamennyi eladó otthona is kijön a mintegy 6 milliárd forintos összegből.