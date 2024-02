Beszállási ponthoz ért az újlakás-piac, ezt jelzi, hogy a fejlesztők már az állampapír-tulajdonosokkal és a friss pénzeknek helyet keresőkkel üzletelnek, akik a 7 százalékra zsugorodott kötvénykamatok helyett immár az ingatlanpiacon látnak jó befektetési lehetőséget – mondta a VG Négyzetméter című podcastsorozatának legújabb epizódjában Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke, a Metrodom Kivitelező kft. ügyvezetője.

Fotó: Shutterstock

A szakember prognózisa szerint az árak eddig stagnáltak, de az inflációs nyomás utoléri előbb-utóbb ezt a szektort is, ráadásul a kereslet újra érezhetően élénkül.

Az új lakások ára idén öt, jövőre akár tíz százalék körüli mértékben is emelkedhet,

de most még jószerint a tavalyi árakon lehet vásárolni.

A jövő évi nagy kamatfizetésre váró állampapír-tulajdonosokra már jó ideje számítanak a lakáspiacon, sőt, már nemcsak várják, hanem látják is őket, egyre többen velük üzletelnek.

Azok, akik tavaly vagy korábban állampapírba fektették a pénzüket, most válthatnak, hiszen a kedvező kamat csak 2025 tavaszáig fog tartani, azt követően drasztikusan csökken. Lesznek, akik nemcsak a kamatot, hanem esetleg a teljes tőkét is kiveszik, és ingatlanba forgatják majd.

Most a vételár 10-20 százalékával, áremelkedés előtt be lehet szállni vevőként, fizetni csak egy-két év múlva kell a többit.

Fotó: Shutterstock

Aki ma köt ingatlan-adásvételi előszerződést egy új építésű lakásra, amelynek az átadása 2025 tavaszára vagy azutáni időpontra esik, az most a 10-20 százalék befizetéssel meg tud úgy vásárolni egy ingatlant, hogy a vételár fennmaradó 80-90 százalékát akkor fizetheti, amikor az állampapírból felszabadul a pénze.

A most állampapírban kamatozó pénzt így nagyon jó portfólióépítési programmal tudja a legkedvezőbben fialtatni, aki az ingatlanpiacra készül

– összegezte Kiss Gábor.

Beindulnak az építkezések

Fordulóponthoz érkezett az újlakás-piac – fogalmazott az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke, mondván, hogy erre utal a január–februárban megélénkült kereslet.

A tavalyi év nagyon gyengén sikerült mind az új, mind a használt lakások piacán.

Csökkent az eladott és az átadott lakások száma, és továbbra is kevesebb mint 20 ezer épült az ideálisnak tartott 40 ezerhez képest. Ráadásul az építési engedély iránti kérelmek száma is jócskán, 39 százalékkal csökkent, legutóbb 21 ezret nyújtottak be a korábbi 35 ezerrel szemben.

Az értékesítési célú lakások piacán azonban immár felfutásra számítanak a szereplők, az ingatlanfejlesztők számos projektet előkészítettek, ezek startra készen állnak, de az indulás óvatosan történik, a tényleges kereslethez igazodva.

Idén több projekt el fog indulni, főleg a második fél évben, de ezeknek az átadása jellemzően 2025–2026-ban történik meg.

Mennyibe kerülnek most az új építésű lakások Budapesten?

Az átlagos új építésű lakások négyzetméterára Budapesten most másfél millió forint körül van, nagy szórással, vagyis az elit budai kerületekben jellemzően kétmillió, a peremkerületekben pedig 1,2 millió.

Budapest középső övezetében, a legnépszerűbb IX., XI. és XIII. kerületben például, ahol nagyon sok lakás épül, 1,5-1,6 milliós négyzetméterárakon érhetők el az új lakások.

A befejezéshez közeli vagy már teljesen elkészültek ára magasabb, viszont az induló ingatlanfejlesztésekben alacsonyabb, azaz bevezető árakon lehet vásárolni.

Az elmúlt egy-két évtizedben az ingatlanok éves szinten 7-8 százalékos felértékelődését lehetett látni.

Hullámzás mindig volt és lesz, van, amikor ez nagyobb sebességgel történik, van, amikor alacsonyabbal, de ha hosszú távon nézzük, akkor mindig jó befektetés egy új építésű lakás vásárlása, ami tőzsdei vagy kötvényhozamokkal versenyképes termék – szögezte le Kiss Gábor.

Az ingatlanpiaci hozamok szintje hullámzik, de stabil a terület.

Fotó: Karnok Csaba / Mediaworks

Felértékelődik a négyzetméterár, és ha valaki befektetési céllal vásárol, akkor nemcsak ezt tudja élvezni, hanem a bérbeadásból származó bevételt is hozzá tudja adni, így a két elemmel együttesen körülbelül

10-12 százalékos éves hozamot tud elérni.

Érlelődik a fordulat, az emberek egyre inkább hisznek újra a jövőben,

és a lakásvásárlás mellett fognak dönteni. Valószínűleg növekvő keresleti pályát fog mutatni az év, ám a nagy áttörés majd 2025-ben várható, amikor újra nagy mennyiségű új építésű lakást lehet értékesíteni – prognosztizálja a piaci szakember.

A további hasznos információkat tartalmazó, teljes beszélgetést itt lehet meghallgatni: