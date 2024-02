Berlin után Budapest a második legjobb buliközpont a nemzetközi toplistákon, Terézvárosban pedig a legrugalmasabb a rövid távú lakáskiadás engedélyezésében, így nem véletlen, hogy a magyar főváros nemcsak a külföldi turistákat vonzza egyre nagyobb számban, hanem a külföldi befektetőket is – derül ki a Duna House közleményéből.

Terézváros az fővárosa Budapesten.

Visszatérnek a külföldi vevők

A tavalyi megtorpanás után – amikor a nem saját célra vásárlók aránya a korábbi 45 százalékról 36 százalékra esett – az év eleje újabb fordulatot hozott, a magyar mellett a külföldi befektetői érdeklődés is nőtt.

A magyarokat az inflációkövető állampapír megszüntetése tereli ismét az felé,

a külföldi vásárlók pedig Budapest növekvő turistaforgalma miatt látnak jó üzletet az itteni ingatlanok megvásárlásában és kiadásában.

A fővárosi lakásvásárlók több mint harmada befektetési céllal szerződött idén januárban, ők átlagosan 57,7 millió forintot fordítottak, 70 négyzetméter alapterületű lakásokra – ismertette a rendelkezésére álló adatokat Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

Vonzó a turistáknak és az ingatlanbefektetőknek is Budapest

A magyar főváros renoméja folyamatosan emelkedik, a közelmúltban zárult European Best Destinations szavazáson például Budapest bekerült a legkeresettebb TOP5 európai város közé, miközben Berlin után a második legjobb buliközpont lett a The Travel turisztikai magazin szerint. A Time Out magazin felmérésének eredménye is további vendégeket vonzhat, annak alapján ugyanis a világ 26. legjobb városa lett.

Áprilistól októberig kiemelt szezonnal kalkulálhatnak a rövid távú lakáskiadásban gondolkodók, decemberben pedig az év végi ünnepek idején érkező turisták is számottevő forgalmat jelenthetnek számukra.

A VI. kerületben befektetési céllal kereső érdeklődők leginkább a 60-100 négyzetméteres alapterülettel rendelkező lakásokat preferálják,

hiszen a rövid távú lakáskiadás esetében annál magasabb a hozam, minél több ember elszállásolására alkalmas az ingatlan, de a kisebb lakások is jól hasznosíthatók – derül ki az ingatlanközvetítő összesítéséből.

A 60-100 négyzetméteres lakások a legjövedelmezőbbek a belvárosban.

A VI. kerület engedékenységét akkor is meg kell fizetni, ha valaki nem Airbnb céllal vásárol ingatlant – emelte ki a szakértő.

A kerület iránti kereslet kihat az árakra, ráadásul nemcsak helyben, hanem a környező kerületekben is drágulást okozhat. Mindenesetre

a VI. kerületi ingatlanvásárlás hozamát a bérleti díjakon felül a várható értéknövekedés is garantálja.

Keresettek még a VII. kerület Airbnb-t engedélyező épületeiben található lakások is, azonban összességében bármely belvárosi ingatlan ideális lehet, hiszen a területen jelentős értéknövekedéssel és könnyű kiadhatósággal kalkulálhatnak a befektetők.

A folyamatos kereslet miatt a belvárosban a lakástulajdonosok diktálják a tempót a feltételek és a bérleti díjak tekintetében a Duna House elemzése szerint.

Kínálatbővülésre várnak a belvárosi bérlakáspiacon

Lassan elérkezik abba stádiumba a fővárosi bérleti piac, amikor kiegyenlítődhet a megnövekedett kereslet és a rendelkezésre álló kínálat, amennyiben újabb bérbeadásra szánt ingatlanok kerülnek a piacra – összegezte Benedikt Károly.

Idén az első másfél hónapban fokozódott a hazai és a külföldi ingatlanbefektetők jelenléte is, utóbbiak jellemzően 100 millió forint feletti összeget szánnának budapesti, belvárosi ingatlan vásárlására.

A belvárosi téglaépítésű lakások mellett

a XIII. kerületi panellakások esetében is hosszú távon értéknövekedéssel lehet számolni,

mert a kerületben elérhető új építésű lakások megvásárlására nem mindegyik, a lokációhoz ragaszkodó vevőnek van elég pénze, az általuk generált kereslet viszont várhatóan felhajtja majd a használt ingatlanok négyzetméter árait is – véli a szakértő.