Fenntarthatósági kategóriában az év luxusapartmanjának járó díjat nyerte el a Cordia első spanyolországi fejlesztése, a 116 lakásos Jade Tower. A projekt a magyar vevők körében is népszerűnek számít, hiszen az otthonok több mint 10 százalékát ők vásárolták meg. Magyarország vezető ingatlanfejlesztője, a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia első spanyolországi projektje, a Jade Tower a „Legjobb fenntartható luxuslakás” kategóriában nyerte el a nemzetközi Luxury Lifestyle Awards díjat, a Costa del Sol régióban.

Nemzetközi elismerést kapott a Cordia luxusapartmanja Spanyolországban / Fotó: JOSEMARIARUIZ / Cordia

Az elismerést odaítélő zsűri szerint a spanyol riviérán, Fuengirola városában felépült, 116 csúcsszínvonalú lakásból, illetve penthouse apartmanból álló komplexum „úttörő projekt az ágazaton belül” és megfelel „a legmagasabb minőségi követelményeknek” is. A fejlesztés Fuengirola tengerparti sávjának egyik utolsó szabad telkén valósult meg, alig 100 méterre a Földközi-tengertől.

A nyolcszintes épületkomplexum lakásaihoz tágas teraszok, a földszinten pedig saját használatú kertek tartoznak,

az otthonok vételára pedig tartalmazza a tárolóhelyiség és a teremgarázshely árát is.

„Büszkék vagyunk rá, hogy a Costa del Solon megvalósult első lakóingatlan-projektünket ezzel a rangos díjjal tüntették ki, ami egyben azt is igazolja, hogy a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk referenciaként szolgál az ágazatban” – mondta Mauricio Mesa Gomez, a Cordia Spanyolországért és Romániáért felelős országigazgatója.

A projekt kedvező fogadtatását a díj mellett az is jelzi, hogy a lakások 85 százaléka már gazdára talált, ráadásul a magyar vevők körében is népszerűnek számít, ugyanis az otthonok több mint 10 százalékát ők vásárolták meg

– mondta Gomez. A vevők által elvárt környezettudatosság a Jade Tower esetében a tervezéstől kezdve fontos szempont volt, az épület így megfelel a világ vezető fenntarthatósági értékelési metódusa, a BREEAM standardjeinek: előzetesen „nagyon jó” minősítést kapott. Ez azt jelenti, hogy a környezeti hatások minimalizálását szolgáló innovatív megoldásoknak köszönhetően

az energiafelhasználás akár 70 százalékkal, a vízfogyasztás pedig akár 40 százalékkal kisebb lehet a hagyományos épületekhez képest.

Mindemellett a komplexum olyan különleges, luxushoteleket idéző szolgáltatásokat kínál, mint az edzőterem, a szauna, a spa-részleg, a privát moziterem, de megtalálható egy közösségi irodatér is, ahol a lakók távmunkát végezhetnek, de akár személyes megbeszéléseket is tarthatnak az ügyfeleikkel. E szolgáltatások használatát a Jade Tower saját okostelefonos applikációja segíti, amellyel a lakások világítása és légkondicionálása is vezérelhető.

