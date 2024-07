Nyaralni ment az ingatlanpiac

Az eladó lakóingatlanok száma 2022 június végéhez képest 33 százalékkal, 110 ezerről 146 ezerre nőtt – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: ezzel párhuzamosan az összes eladó ingatlanhirdetés száma pedig 148 ezerről közel 200 ezerre nőtt. Ebből az látszik, hogy bővült a kínálat az ingatlanpiacon, ám a kereslet esetében stagnálás, minimális csökkenés látható.

Az ingatlanpiac nem pezsgett a nyár első hónapjában / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Tehát a kereslet nem tudja felszívni az eladó lakóingatlanokat. Ez azt is jelenti, hogy több év után visszatért az a tendencia, hogy a nyári hónapokban alacsonyabb fordulatszámra kapcsol a lakáspiac.

Budapesten majdnem 1 százalékkal csökkent a kereslet éves szinten. A vármegyék közül Somogy könyvelhette el a legjelentősebb, 19 százalékos keresletcsökkenést. Ez részben azzal magyarázható, hogy a Balaton környékén jelentősen nőtt a kínálat az elmúlt időszakban, de az eladók árai nem mindig találkoznak a vásárlóerővel – tette hozzá a szakember. A legnagyobb keresletélénkülés tavaly júniushoz képest Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben történt, ahol 14, illetve 12 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra.

Hosszú távú hatása is lehet az Otthonfelújítási Programnak

Júliustól elindul az Otthonfelújítási Program, amelynek keretében 1990 vége előtt épült házak energetikai korszerűsítését lehet megvalósítani államilag támogatott konstrukció segítségével.

Jelenleg az eladó lakóingatlanok iránti kereslet legjelentősebb részét, több mint 60 százalékát a felújítottként, jó állapotúként és újszerűként hirdetett lakások fedik le. A felújítandó lakóingatlanok részesedése 21 százalék feletti az ingatlan.com adatai szerint. Balogh László szerint a most indult Otthonfelújítási Program, és más energiahatékonyság javítását célzó állami, piaci vagy EU-s erőfeszítések hosszabb távon is ráirányíthatják a figyelmet az energiatakarékosság és a korszerűsítés fontosságára. Ennek köszönhetően fejlődés előtt állhat a felújításra váró lakóingatlanok szegmense is a következő években.